Nachrichten aus Erfurt

Konzerte, Demonstrationen und Modellbahnen – die Bandbreite der Veranstaltungen der nächsten Tage in Erfurt ist groß.

Freunde der italienischen Oper im Museumskeller

Seit 2018 stehen die 1987 in Dresden gegründeten „Freunde der italienischen Oper“ (FDIO) wieder auf der Bühne und sind auf Tour. Am Samstag, 28. Oktober, um 20 Uhr sind sie mit purer Indiemusik im Museumskeller am Juri-Gagarin-Ring zu erleben. Anfang der 1990er Jahre galten FDIO als beste und innovativste Band der neuen Länder. Das aktuelle Album heißt „Via Dolorosa“.

Bundesweite Herbstdemo in Erfurt

Am Vormittag des 28. Oktober führt die „originale“ bundesweite Montagsdemo, die aus dem Protest gegen die Hartz-Gesetze entstanden ist, eine ihrer regionalen Herbstdemos in Erfurt durch. Beginn ist um 11 Uhr auf dem Anger. Es geht um Protest gegen den Sozialabbau, Krieg und Umweltzerstörung. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass „Querdenker, rechte Demagogen und Faschisten“ von der Kundgebung aufgewchlossen sind. Die Abschlusskundgebung findet nach der Demo um 12.15 Uhr wieder auf dem Anger statt.

Jahreskonzert des Männerchors in Kerspleben

Der Männerchor Cäcilia 1880 Dittelstedt lädt zum Jahreskonzert in die Heilig-Geist-Kirche in Kerspleben. Am Samstag, 28. Oktober, beginnt das Konzert um 17 Uhr. Musikstücke aus verschiedenen Jahrhunderten erklingen, begleitet von Samuel Huhn an der Orgel. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Modellbahnbörse im Zughafen

Am Samstag, 4. November, veranstaltet der Förderverein Bahnbetriebswerk Weimar im Zughafen Erfurt Am Güterbahnhof 20, eine große Modellbahnbörse in der Zeit von 9 bis 14 Uhr. Gehandelt, zum Tausch oder Kauf angeboten werden bei dieser alle Größen der Modellbahnwelt mit Lokomotiven, Wagen, Zubehör, Fachliteratur sowie Utensilien der großen Eisenbahn.

Fahrraddemonstration Critical Mass wirbt für ganzjähriges Radeln

Pünktlich zum letzten Freitag im Monat gibt es in Erfurt wieder eine Critical Mass. Die Fahrraddemonstration Critical Mass am 29. Oktober will zeigen, dass das ganze Jahr über geradelt werden kann. Sie startet 18.30 Uhr am Hauptbahnhof Erfurt. Die Veranstalter hoffen auf eine generationenübergreifende Fahrrad- und Lichterschar. Die Teilnehmer sind aufgefordert, möglichst viel „Beleuchtung“ mitzubringen Die Zeitumstellung am Sonntag wird zum Anlass genommen, um klarzumachen, dass das Fahrrad eine entscheidende Rolle hin zu einer nachhaltigen Verkehrspolitik spielt. Es wird immer mehr für die Arbeits- und Alltagsmobilität genutzt - auch in der „kalten“ und dunklen Jahreszeit. Das bedeutet für die Radfahrerinnen an eine ausreichende Beleuchtung zu denken. Die Stadtverantwortlichen müssen andererseits organisieren, dass Radwege vom Schnee beräumt oder bei Frost eisfrei gehalten werden.