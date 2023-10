Nachrichten aus Erfurt

Ein Denkmal am gleichnamigen Ring erinnert an den Kosmonauten Juri Gagarin.

Der Besuch Juri Gagarins in Erfurt jährt sich zum 60 Mal. Das ist nur eine der Nachrichten, die Erfurt in diesen Tagen betreffen.

Gagarin Besuch in Erfurt vor 60 Jahren

Im Oktober 1963 besuchte der erste Kosmonaut die Blumenstadt. Die Erfurter bereiteten damals Juri Gagarin einen begeisterten Empfang, an den sich viele der Älteren, die damals als Jugendliche dem Weltraumpiloten zujubelten, noch erinnern werden. Der Erfurter „Verein für Integration Gagarin“ und die Deutsch-Russische Freundschaftsgesellschaft in Thüringen e.V. (DRFG) laden aus diesem Anlass zu einer Veranstaltung am 4. November 2023 um 10 Uhr ins Rathaus ein. „Juri Gagarin hat zweifellos in nur zwei Stunden Weltgeschichte geschrieben. In Erfurt hat er mit seinem Besuch 1963 aber zumindest auch einen Teil der neueren Stadtgeschichte geschrieben, über die viele Dokumente und Bildberichte im Stadtarchiv noch heute Auskunft geben können“, so Oberbürgermeister Andreas Bausewein.

Bauarbeiten in diesem Ortsteil dauern länger

Die Bauprojekte in der Wilhelm-Busch-Straße und in der Jenaer Straße in Daberstedt werden länger andauern, als ursprünglich geplant. Ihre Fertigstellung verschiebt sich voraussichtlich auf das Frühjahr 2024. Ursprünglich war Ende 2023 anvisiert. Grund der Verzögerung sind zusätzlich anfallende Arbeiten und Leistungen, die im Vorfeld des Bauvorhabens nicht absehbar waren. Sowohl in der Jenaer Straße als auch in der Wilhelm-Busch-Straße werden der Straßenraum grundhaft ausgebaut und barrierefreie Haltestellen errichtet. Das Tiefbau- und Verkehrsamt bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis und Geduld.

Andrea Malzahn spielt Orgelmusik zum Reformationstag

In Vieselbach erklingt am Dienstag, 31. Oktober, ab 16 Uhr die Sauer-Walcker-Orgel in der Heilig-Kreuz-Kirche. Andrea Mahlzahn spiel Orgel zum Reformationstag mit Werken von verschiedenen Komponisten aus 300 Jahren zu Liedern der Reformation. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird am Ausgang gebeten, die für die Kirchenmusik bestimmt ist.

Perlenschatz bietet bedrohten und misshandelten Frauen Zuflucht

Die Evangelische Thomasgemeinde, Puschkinstraße 11a, in Erfurt lädt für Mittwoch, 1. November, um 19.30 Uhr im Rahmen eines Vortrags zu einer Vorstellung des Vereins Perlenschatz ein. 35 Prozent aller Frauen in Deutschland zwischen 15 und 74 sind entsprechend einer EU-Studie schon mal Opfer von häuslicher Gewalt geworden. Junge Migrantinnen oder Schülerinnen mit Migrationshintergrund sind besonders von Zwangsverheiratung gefährdet. Perlenschatz e. V. schützt Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen und von Zwangsheirat oder von Mord im Namen der „Ehre“ bedroht sind.

Beratung für Menschen mit Hörproblemen

Die zertifizierte Beratungsstelle des Deutschen Schwerhörigenbundes bietet mit Ihrem mobilen „Sozialen Dienst für Hörgeschädigte in Thüringen“ immer den 4. Donnerstag im Monat in der Zeit von 9 bis 11 Uhr eine kostenlose und unabhängige Beratung für Menschen mit Hörproblemen im „Kowo-Haus der Vereine“ in der Johannesstraße 2 an. Die nächste Beratung ist am 23. November 2023. Seit 18 Jahren wird die persönliche Beratung angeboten. Wir informieren und beraten Betroffene und Angehörige kostenlos und unabhängig zu Fragen, die im Zusammenhang mit der Hörminderung in sozialer, medizinischer, technischer und rechtlicher Hinsicht stehen, zu technischen Hilfsmitteln, schriftlicher Kommunikation (Schriftdolmetschen) oder bei Fragen zur beruflichen Rehabilitation.

Führung durch das Stasi-Unterlagen-Archiv Erfurt für Seniorinnen und Senioren

Jeden 1. Donnerstag im Monat gibt es um 10 Uhr eine Führung durch das Stasi-Unterlagen-Archiv. Diese Führung ist speziell auf die Bedürfnisse älterer Bürgerinnen und Bürger ausgerichtet, findet ausschließlich im Erdgeschoss statt, ist barrierefrei und lässt ausreichend Zeit für Fragen und Antworten. Sitzgelegenheiten werden bereitgestellt. Im Stasi-Unterlagen-Archiv erfahren die Gäste Wissenswertes über das Wirken und die Arbeitsweise dieser Geheimpolizei: Welche Rolle spielte die Stasi im täglichen Leben? Wie arbeitete der Geheimdienst, welchen Einfluss übte er aus? Wie werden heute die Akten zur Aufarbeitung genutzt? Das Erfurter Stasi-Unterlagen-Archiv verwahrt rund 4,5 Regalkilometer Akten, etwa 1,7 Millionen Karteikarten sowie zahlreiche Fotos, Filme und Dias. Im Informations- und Dokumentationszentrum kann die Ausstellung „Sicherungsbereich DDR“ besichtigt werden. Es besteht die Möglichkeit einen Antrag auf Akteneinsicht zu stellen. Termin: Donnerstag, 2. November, 10 Uhr, Bundesarchiv - Stasi-Unterlagen-Archiv Erfurt, Petersberg Haus 19

Wegen eines technischen Defekts hat die Kinder- und Jugendbibliothek verkürzt geöffnet

Die Einrichtung in der Marktstraße 21 öffnet montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. Sobald die Reparaturen abgeschlossen sind, öffnet die Kinder- und Jugendbibliothek wieder zu den gewohnten Zeiten. Das Team der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt bittet um Verständnis.

Gruppe der Lebenshilfe in Berlin und im Bundestag

Auf Einladung der Bundestagsabgeordneten Antje Tillmann besucht eine Gruppe der Lebenshilfe Thüringen Berlin und den Bundestag. Ziel der dreitägigen Reise ist es, das politische Berlin hautnah mitzuerleben. 43 Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen machten sich am Mittwoch voller Vorfreude für drei Tage auf den Weg nach Berlin. Mit dabei auch die Mitglieder des Landesvorstands Dirk Wessely und Claudia Geiken mit ihrer Familie. Tillmann empfängt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer persönlich im Bundestag und hat in Zusammenarbeit mit dem Presse- und Informationsamt der Bundesregierung für die drei Tage ein interessantes Programm zusammengestellt. Es reicht vom Besuch des Bundestages über eine Stadtrundfahrt bis hin zum Besuch des Bundesverbandes der Lebenshilfe und natürlich auch politischen Gesprächen und Informationen. Für viele Teilnehmer ist das die erste größere Reise und der erste Besuch in der Bundeshauptstadt.