Nachrichten aus Erfurt

Erfurt. Der Jugendhilfeplan für die kommenden Jahre steht zur Debatte – und die Erfurter können mitbestimmen. Das ist nur eine der Nachrichten, die Erfurt in diesen Tagen betreffen.

Der vom Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses erarbeitete Entwurf der Jugendhilfeplanung „Hilfe zur Erziehung 2024 bis 2028 liegt bis zum 17. November 2023 öffentlich aus. Der Plan kann eingesehen werden auf der Internetseite der Landeshauptstadt Erfurt unter: www.erfurt.de/ef145959 und im Jugendamt, Steinplatz 1, Zimmer 217, während der Öffnungszeiten.

Bis einschließlich Montag, 20. November 2023, besteht die Möglichkeit, Stellungnahmen bzw. Änderungsanträge zum ausgelegten Entwurf schriftlich an die Stadtverwaltung Erfurt, Jugendamt, 99111 Erfurt oder per E-Mail an jugendhilfeplanung@erfurt.de zu richten (Stichwort: Entwurf Jugendhilfeplanung HzE).

Streiten im öffentlichen Raum

Das Stadtmuseum „Haus zum Stockfisch“ in der Johannesstraße 169 lädt am 8. November um 18 Uhr zu einem Vortrags- und Diskussionsabend zum Thema „Streiträume“ ein. Unter dem Titel „Streit:Raum“ sind im Stadtmuseum Abschlussarbeiten des Bachelor-Studienganges Architektur der Fachhochschule Erfurt ausgestellt. Diese schlagen Gebäude in Erfurt vor, in denen sich alle Interessierten und Engagierten mit verschiedenen Standpunkten öffentlich auseinandersetzen können – Räume, die zum Treffen einladen und Informationen bieten, die zum Austausch miteinander anregen, nicht zur Abgrenzung voneinander.

Die Präsentation ist der Beginn der Ausstellungsreihe „FH meets Stadtmuseum“, die bis zum 24. Juni 2024 Modelle zu verschiedenen Themen aus Architektur und Stadtentwicklung im Rahmen der Schau „Modell Innenstadt. Planungen für die Mitte von Erfurt“ zeigt.

Midisage des Grafikers Ulrich Keller

Die Bibliothek am Domplatz lädt am Donnerstag, dem 9. November, um 16 Uhr zur Midissage mit dem Grafiker Ulrich Keller ein. In der Ausstellung „Erfurter Ansichten“ im Treppenhaus der Bibliothek bietet Ulrich Keller, eingebettet in das pulsierende Leben in der Stadt, in 16 Bildern einen sehr persönlichen, den Betrachter mit Charme für sich einnehmenden Blick auf die historischen Baudenkmäler Erfurts. In der Midissage wird Ulrich Keller zudem aus seiner Kurzgeschichtensammlung „Sieben alte Geschichten“ lesen und Wissenswertes über die Entstehung seiner Kunstwerke erzählen.

3. Sinfoniekonzert im Theater

Das Publikum kann sich auf drei unterschiedliche Werke von drei Komponist:innen unterschiedlicher Epochen freuen, wie sie nicht unterschiedlicher sein könnten. Und doch gibt es ein verbindendes Element, einen Aspekt, der über allem steht: der Versuch, zu vermitteln, dass einem noch wichtige Dinge unter den Nägeln brennen, die gesagt werden müssen.

Für das 3. Sinfoniekonzert werden Chefdirigent Alexander Prior und das Philharmonische Orchester Erfurt von dem amerikanischen Cellisten Oliver Herbert verstärkt. Mit seinem technisch versierten Cellospiel sorgt er aktuell international für Aufsehen und garantiert für ein besonderes Konzerterlebnis im Theater Erfurt.

Das 3. Sinfoniekonzert wird gespielt am 9. November und 10. November, jeweils 20 Uhr. Die Einführung beginnt 19.30 Uhr.

Schotte zeigt Nathan der Weise

Lessings Aufklärungsdrama „Nathan der Weise“ wird am Samstag, 4. November, um 20 Uhr in der Schotte aufgeführt. Das Stück beginnt um 20 Uhr, der Eintritt beträgt 15 Euro und ermäßigt 7 Euro. Regie führen Matthias Thieme und Uta Wanitschke. Das Werk fragt nicht: „Wie hältst du’ s mit der Religion?“, sondern vor allem „Wie hältst du’ s als Mensch?“. Ein Plädoyer für Toleranz und Menschlichkeit.

Goethe-Gesellschaft lädt zu Vortrag

Die Goethe-Gesellschaft Erfurt lädt zu ihrer nächsten Vortragsveranstaltung am Dienstag, dem 7. November, 18 Uhr, ins Haus Dacheröden ein. Dr. Arnold Pistiak, Potsdam, spricht zum Thema „Hanns Eisler und sein Theaterstück Johann Faustus“. Gäste sind willkommen.

Bildungspolitischer Abend bei der IHK

Der 2. Bildungspolitische Abend findet am Mittwoch, 8. November von 16 bis 18 Uhr im Großen Saal der IHK Erfurt statt. Im Rahmen von Impulsvorträgen und einer Podiumsdiskussion werden unter Berücksichtigung aktueller Umfrageergebnisse der Status Quo und Chancen der Weiterentwicklung von Berufsorientierungsmaßnahmen erörtert. Daneben bietet ein „Markt der Möglichkeiten“ Einblicke in interessante Projekte zur Berufsorientierung.