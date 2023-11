Ein-Personen-Bands, Glücksgefühle und die Adventszeit spielen eine Rolle in den Nachrichten aus Erfurt.

Zwischen Glücksgefühl und Absturz

Unter dem Motto „Fühlen und Erinnern“ lädt die Stiftung Welt der Versuchungen am Donnerstag, 9. November, von 17 bis 20 Uhr zu Live-Musik in die Ausstellung „On a night trip. Zwischen Glücksgefühl und Absturz?“ in die Defensionskaserne auf dem Erfurter Petersberg, ein. Die Stiftung möchte mit Musik an die Werte unseres Grundgesetzes erinnern. Und an die Kraft der Musik, die das Herz weich machen und verbinden kann. Musikerinnen unterschiedlicher Generationen und Genres spielen in losen Abständen in den Ausstellungsräumen kleine Sessions, um an die Ereignisse am 9. November in den Jahren 1938, Reichspogromnacht, und 1989, Tag des friedlichen Mauerfalls, zu erinnern. Der Eintritt ist an diesem Tag ab 17 Uhr frei.

In der Volkshochschule kreativ im Advent

Kreativ in der Adventszeit: Holzbildhauerei an der Volkshochschule Im Atelier von Ariane Mees und Melanie Fieger beginnt der nächste Kurs zur Holzbildhauerei am Mittwoch, 29. November. Er findet bis zum 31. Januar 2024 immer donnerstags von 17 bis 19.15 Uhr in der Nordhäuser Straße 23 statt. In diesem Kurs wird vermittelt, was man über das Material Holz und seine Eigenarten wissen sollte, und was mit Schnitzeisen, Schlegel Co. aus einem Stück abgelagertem Holz geschaffen werden kann. Die Anmeldung zum Kurs ist per E-Mail an volkshochschule@erfurt.de unter Angabe der Kursnummer 23-20712 oder vor Ort in der Volkshochschule, Schottenstraße 7, möglich. Die Kursgebühr beträgt 173,60 Euro, ermäßigt 142,88 Euro.

Ein-Mann-Liedermacher-Band mit deutschen Texten

Lutz Drenkwitz spielt am Donnerstag, 9. November, um 20 Uhr in der Ilvers Musikbar in der Magdeburger Allee 136. Der Eintritt ist frei. Live nimmt die Einmann-Unterhaltungsmaschine aus Bremen, die mit dem linken Fuß Bass und mit dem rechten Schlagzeug spielt, ihr Publikum mit. Dazu macht der freche, direkte Ton hier nicht nur die Musik, sondern jedes Konzert zu einem kurzweiligen, nachhaltig amüsierenden Erlebnis, heißt es in der Ankündigung.

Auszeichnung mit dem Ehrenamtspreis

Doreen Schmidtke vom Landesverband der Gehörlosen Thüringen, Beratungsstelle Erfurt wird mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet. Sie wird gewürdigt, weil sie die Gehörlosengemeinschaft mit der hörenden Welt verbindet und diese dabei unterstützt. So hat sie die Webseite des Landesverbandes der Gehörlosen Thüringen e. V. neu aufgebaut und betreut sie auch weiterhin. Sie hat damit eine wichtige Schnittstelle der zwei Welten geschaffen. Die Gehörlosengemeinschaft hat so eine leicht zugängliche Informationsquelle, mit der in leichter Sprache Dinge des Lebens schnell und unbürokratisch erklärt werden und wo Anlaufstellen zur Hilfe schnell zu finden sind. Weiterhin hat Doreen Schmidtke den Vorstand des Landesverbandes bei der Bearbeitung und Abrechnung von Anträgen für z.B. für Dolmetscherleistungen unterstützt. Gerade diese Aufgabe ist sehr zeitaufwändig und bedarf Expertise und Engagement. Der Paritätische Thüringen gratuliert Frau Schmidtke herzlich zu ihrer Auszeichnung.

One-Man-Band in ungewöhnlicher Besetzung

Nils Alf aus Weimar kommt als „HOOP [ hu:p ]“ in den Jazzclub Erfurt. Dabei handelt es sich um eine One-Man-Band in ungewöhnlicher Besetzung mit Tenorsax, Klarinette, Bassklarinette und Loopgerät. Mit diesen Mitteln kreiert Nils Alf musikalische Welten ganz persönlicher Färbung. Hoop fließt, kreist, groovt, loopt, improvisiert, verziert, reduziert, verdichtet, schichtet… Elemente von elektronischer Musik, Tango, Klezmer, Weltmusik u.a. verweben sich zu einem jazzigen Ganzen. Die live aufgenommenen Loops bilden das Ensemble und öffnen den Raum für gefühlvolle Improvisationen und lyrische Melodien – und zwar am Freitag, 10. November, ab 20 Uhr im Jazzclub.