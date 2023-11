Um Weihnachtsbäume und Wildbienen, eine ungarische Band und Buslinie 95 geht es in den Nachrichten aus Erfurt. Doch das ist längst nicht alles.

Thüringen-Forst spricht von einem „soliden Weihnachtsbaumangebot“

Die Vorbereitungen der 24 Forstämter zum diesjährigen Weihnachtsbaumverkauf laufen bereits. Die ThüringenForst-AöR geht von einem soliden Angebot naturgewachsener Bäume aus den heimischen Wäldern aus. Verluste durch die Dürre der vergangenen Jahre und steigende Produktionskosten lassen die Laufmeterpreise gegenüber dem Vorjahr moderat steigen. Die Rotfichte, deren Angebot klimawandelbedingt schrumpft, liegt bei etwa 8 Euro pro laufenden Meter, Tannen, Kiefern und Douglasien liegen je nach Qualität zwischen 10 und 20 Euro pro laufenden Meter. „Viele naturgewachsene Weihnachtsbäume stammen aus den laufenden Pflegemaßnahmen. Ihre Entnahme dient der Stabilisierung der Wälder. Zudem sind in den Forstrevieren Weihnachtsbaumkulturen angelegt, größtenteils auf Stromtrassen. Aus Sicherheitsgründen müssen diese nach etwa zehn Jahren -dann ist auch die Weihnachtsbaumhöhe erreicht- entfernt werden“, so Volker Gebhardt, ThüringenForst-Vorstand. Auch in diesem Jahr bieten einige Forstämter unter www.thueringenforst.de das „Selberschlagen“ von Weihnachtsbäumen an, als Waldevent -mit etwas Glück inmitten der weißen Schneepracht- für die ganze Familie. Die beteiligten Forstämter werden ab 17. November aufgelistet.

Ungarische Band spielt im Jazzclub

Am Freitag, 17. November. findet im Jazzclub Erfurt ein Konzert einer der besten ungarischen Bands statt: „Rackajam“ aus Budapest verbindet Blues, Rock und Jazz mit ungarischer Folklore. Bandchef Ferenczi György spielte viele Jahre u.a. auch bei der ungarischen Rock-Legende „Locomotiv GT” sowie mit Gabor Presser, der auch bei „Omega“ spielte. Ganz nebenbei ist er noch aktueller Weltmeister auf der Mundharmonika. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Über die Zukunft der Wildbienen und der Borkenkäfer

Wie geht es den Wildbienen und wie entwickeln sich die Borkenkäfer in Thüringen? Diese und viele weitere Themen rund um die Insektenwelt, diskutieren Experten auf der 118. Tagung der Thüringer Entomologen in Erfurt. Ausgerichtet wird die Tagung vom Thüringer Entomologenverband, der Landesfachausschuss des Nabu Thüringen ist und der Fachhochschule Erfurt. Die Tagung „Insekten im urbanen Raum“ findet am Samstag, 18. November, zur Herbsttagung in der Fachhochschule Erfurt, Fakultät Landschaftsarchitektur, Gartenbau und Forst, Leipziger Str. 77, neuer Hörsaal statt. Von 8.30 bis 16.30 Uhr können Mitglieder und Interessierte in vielfältigen Angeboten und Vorträgen ihr Wissen zu Insekten in Thüringer Städten sowie deren Bedürfnissen und Schutz erweitern. Der Eintritt für Vereinsmitglieder und Studierende beträgt 3 Euro und für Nichtmitglieder 6 Euro.

Kantaten von Bach und Mendelssohn in Stotternheim

Zum Jubiläumskonzert der Walter-Rein-Kantorei erklingen in Stotternheim am Sonntag, 12. November, um 17 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul am Karlsplatz 3 Kantaten von Bach und Mendelssohn. Zu hören gibt es die Kantaten BWV 99 „Was Gott tut, das ist wohlgetan“ und BWV 37 „Wer da gläubet und getauft wird“ von Johann Sebastian Bach sowie die Kantate „Wer nur den lieben Gott lässt walten“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Es musizieren Vokalsolisten, die Walter-Rein-Kantorei Stotternheim und ein Barockensemble. Die Leitung hat Kantorin Manuela Backeshoff-Klapprott. Der Eintritt ist frei, eine Spende am Ausgang wird erbeten.

Anteil mobilitätseingeschränkter Fahrgäste wird ermittelt

Alle zwei Jahre ermittelt die Evag die Anzahl der mobilitätseingeschränkten Fahrgäste. Die Zählung wird als Stichprobenerhebung auf allen Evag-Linien in Erfurt und auch in der Region durchgeführt. Die Erhebung findet innerhalb von vier Zählzeiträumen mit einer Dauer von jeweils drei Wochen statt. Die vierte Erhebung findet ab sofort bis zum 26. November statt. In den Bussen und Stadtbahnen der Erfurter Verkehrsbetriebe AG werden dabei die Fahrgäste täglich nach ihrer genutzten Fahrscheinart befragt. Entsprechend dem Sozialgesetzbuch wird hierbei der Anteil der Fahrgäste mit gültigem Schwerbehindertenausweis, gültiger Wertmarke und Beiblatt erfasst. Die Evag bittet die Fahrgäste um Verständnis und Unterstützung der Interviewer, die sich entsprechend ausweisen werden.

Einschränkungen auf der Bus-Linie 95

Aufgrund einer Baumaßnahme in der Nordhäuser Straße/ Moskauer Straße wird die Bus-Linie 95 noch bis voraussichtlich 24. November 2023 umgeleitet. In Richtung Europaplatz wird die Haltestelle Thüringen-Park aufgehoben. Fahrgäste nutzen bitte alternativ die Haltestelle Bukarester Straße. Es gilt ein Baufahrplan. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.evag-erfurt.de, über die EVAG-App „Erfurt mobil“ sowie an den Haltestellen.

Tacheles mit Simson auf dem Erfurter Fischmarkt

Zum Gedenktag an die Reichspogromnacht 1938 redet das Netzwerk jüdisches Leben zusammen mit dem Förderverein für jüdisch israelische Kultur in Thüringen „Tacheles mit Simson“ auf dem Fischmarkt. Am 9. November haben Interessierte zwischen 14 und 17 Uhr die Möglichkeit. jüdische Religion und Kultur näher kennenzulernen. Zu Jewish Folk der Band Folkadu werden an einem Infostand religiöse Gegenstände erklärt. Mittels einer VR-Brille wird die Große Synagoge Erfurts, deren Zerstörung sich an diesem Tag zum 85. Mal jährt, erlebbar. Auch die Neue Synagoge Erfurts kann durch eine virtuelle Führung besichtigt werden. Es wird die Gelegenheit gegeben, sich über die Vielfalt jüdischen Lebens, jüdischer Kultur und Geschichte zu informieren, gerne auch zu diskutieren. Ziel des Projektes „Tacheles mit Simson“, das seit 2022 durch Thüringen tourt, ist Antisemitismusprävention durch Bildung.