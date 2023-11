Nachrichten aus Erfurt

Andreas Altmann weiß viel von seinen Reisen in alle Welt zu erzählen – und tut dies in der Buchhandlung Peterknecht.

Von Abenteuern in aller Welt, Spielplanänderungen im Waidspeicher und einem Duo, das Westernhagen-Titel covert handeln die Erfurter Nachrichten.

Blutspende-Akton im T.E.C.-Erfurt

Das Jahr neigt sich dem Ende zu – und das gilt auch für die Reihe der Blutspende-Aktionen im T.E.C. Erfurt. Der letzte Ter-min für 2023 ist der 17. November. Von 15 bis 19 Uhr öffnet das moderne Blutspende Mobil des DRK auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums seine Türen. Wie gewohnt können sich die Teilnehmenden des Blutspende Termins vor-her wieder im Center beim DRK-Stand in der Ladenstraße zwischen dem Euro Döner und dem Blumenladen Edelweiß anmelden. Nach getaner Tat gibt es eine kostenlose Stärkung im Euro Döner. Unter allen Teilnehmen-den werden als kleines Dankeschön vier Gutscheine des T.E.C. im Wert von je 20 Euro verlost. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.

Film über Menschen auf ganz neuen Wegen

In seinem Film „But Beautiful“ zeigt Erwin Wagenhofer am Montag, 20. November, um 19 Uhr im Augustinerkloster Menschen, die ganz neue Wege beschreiten. Wie könnte ein gutes, ein gelungenes Leben aussehen? Ist ein „anderes“ Leben überhaupt möglich? Entstanden ist ein Film über Perspektiven ohne Angst, über Verbundenheit in Musik, Natur und Gesellschaft, über Menschen mit unterschiedlichen Ideen aber einem großen gemeinsamen Ziel: eine zukunftsfähige Welt. Veranstaltungsort ist das Augustinerkloster zu Erfurt. Nach der Filmvorführung schließt ein Gespräch an. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Veranstaltungsreihe Augustinerfilm ist eine Kooperation zwischen dem Medienzentrum der EKM, dem Augustinerkloster zu Erfurt und der Evangelischen Akademie Thüringen.

Katholische Kirche in der DDR-Diaspora

Am Montag, 20. November, wird um 19.30 Uhr im Bildungshaus St. Martin Norbert Baumgart (Erfurt) zum Thema „Schriftrezeption in der katholischen DDR-Diaspora. Anmerkungen zur Predigtreihe „Das Wort an die Gemeinde“ im Kontext des DDR-Staates“ referieren. Im Jahr 2022 fand in Erfurt die Tagung „Schriftrezeption in der katholischen DDR-Diaspora“ statt, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die einzige katholische Predigtreihe aus der DDR „Das Wort an die Gemeinde“, die von Karljosef Lange in den 1970er Jahren im St-Benno-Verlag herausgegeben wurde, mehrperspektivisch zu untersuchen. Baumgart wird in seinem Vortrag Anmerkungen zu dieser Predigtreihe im Kontext des DDR-Staates präsentieren und daran die Arbeitsweise der staatlichen Zensur verdeutlichen. Im Anschluss besteht wie immer die Möglichkeit zur Diskussion. Veranstalter ist der Erfurter Friedrich-Dessauer-Kreis, der dazu in das Erfurter Bildungshaus „St. Martin“, Farbengasse 2 (gegenüber der Brunnenkirche im Fischersand), einlädt. Beginn ist 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Programmänderung im Theater Waidspeicher

Im Puppentheater gibt es Spielplanänderungen: „Der Maulwurf und die Sterne“ wird am Mittwoch, 15. November, um 10 Uhr im Theater Waidspeicher gespielt. Ursprünglich war „Nussknacker und Mäusekönig“ geplant gewesen.

Weltenbummler Altmann kommt zu Peterknecht

Weltenbummler Andreas Altmann ist wieder einmal in der Buchhandlung Peterknecht zu Gast: Am Mittwoch, 15. November, liest er ab 19.30 Uhr aus seinem Buch „Morning has broken. Leben - Reisen - Schreiben“. Wortgewaltig, wirkmächtig und mit präzisen Beobachtungen erzählt er vom Schönen und Schrecklichen, das uns auf Reisen widerfährt. Karten gibt es in der Buchhandlung und in allen Vorverkaufsstellen des Ticket Shop Thüringen.

Westernhagen-Cover in der Heiligen Mühle

Freunde deutschsprachiger Rockmusik sollten sich den Samstag, 18. November, anstreichen. Dann gastiert das Westernhagen-Cover-Duo „Ossternhagen“ aus Berlin in der Heiligen Mühle. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Schaffen des Künstlers in den 70er und 80er Jahren, als er seinem Namen noch Marius Müller beifügt hatte. Hits wie „Mit Pfefferminz...“, „Lass uns leben“, „Sexy“ und natürlich „Freiheit“ werden auf alle Fälle zu hören sein. Beginnen wird dieser Abend handgemachter deutscher Live-Musik um 20 Uhr in der Mittelhäuser Straße 16. Karten an der Abendkasse.

Abendveranstaltung zur evangelischen Friedensethik in Stotternheim

Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat die Hoffnungen vieler Menschen auf einen dauerhaften Frieden in Europa zerstört und heftige Debatten über den angemessenen Umgang mit der neuen Lage ausgelöst. Neben außen- und sicherheitspolitischen Fragen werden auch friedensethische Aspekte neu betrachtet – insbesondere im Raum der Kirchen: Wann ist der Einsatz militärischer Mittel rechtlich und moralisch gerechtfertigt und wann nicht? Kann es einen „gerechten Frieden“ ohne Freiheit geben? Sind Waffenlieferungen in die Ukraine ethisch vertretbar? In einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung erfolgt eine Auseinandersetzung mit den friedensethischen Konsequenzen aus einem sich wandelnden sicherheitspolitischen Umfeld. „Kein Frieden ohne Sicherheit – Evangelische Friedensethik auf dem Prüfstand“ ist die Vortrags- und Diskussionsveranstaltung mit Michael Haspel von der Universität Erfurt überschrieben, die am Dienstag, 14. November, 19.30 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul am Karlsplatz 3 in Stotternheim beginnt. Veranstalter sind die Evangelische Kirchengemeinde Stotternheim und der Evangelische Arbeitskreis (EAK) der CDU Thüringen. Im Anschluss an die Vortrags- und Diskussionsveranstaltung wird ein einfacher Imbiss an der „Wunder-Bar“ gereicht.