Nachrichten aus Erfurt

Erfurt. Eine passende Reise für Trainspotter startet in Kürze vom Erfurter Hauptbahnhof. Auch für Kulturfreunde gibt es Neuigkeiten.

Ein Zug, bestehend aus Wagen der Deutschen Reichsbahn im Stil der 80/90er Jahre und gezogen von einer Diesellok der Baureihe 232 (Ludmilla), geht am 2.Dezember von Erfurt auf die Reise nach Dresden. Der Thüringen Eisenbahnverein e. V. veranstaltet die Sonderfahrt von Erfurt, Weimar und Weißenfels nach Dresden. Die Fahrt führt über die Thüringer Stammbahn und auf der Hinfahrt über sächsische Nebenbahnen via Engelsdorf, Borna, Chemnitz und Freiberg. Der Dresdner Hauptbahnhof wird angefahren. Der Aufenthalt in Dresden beträgt fünf Stunden. Die Abfahrt im Erfurter Hauptbahnhof ist um 7.45 Uhr. Informationen und Fahrkartenbestellungen unter www.thueringer-eisenbahnverein.de oder telefonisch bei Steffen Kloseck, (0177-3385415)

Vernissage in Galerie Rothamel: die Perspektiven Mario Götzes

Die Galerie Rothamel eröffnet am kommenden Samstag, 25. November um 20 Uhr, eine Ausstellung mit Werken von Mario Götze. Moritz Götze betrachtet unsere Welt aus überraschenden Perspektiven und setzt sie in unverwechselbare Kunstwerke. Er agiert wie einer, der alles hautnah miterlebt hat, aber aus ferner Zukunft über unsere Zeit berichtet. Götzes warmherzige und wache Werke beschenken ihre Betrachter mit einer einzigartigen Aura.

Singeprobe und Premiere für Adventleuchten

„Singen – Schwingen – Klingen“ lautet das Motto für die neue Augustiner-Jugendkantorei. Der Chor für 10- bis 14-Jährige trifft sich zum ersten Mal am Samstag, 2. Dezember, um 16 Uhr vor der Evangelischen Augustinerkirche in Erfurt. „Herzlich eingeladen sind alle Teenies und Jugendlichen, die Freude am Singen haben“, sagt Augustiner-Kantorin Ingrid Kasper, die den Chor leitet. „Ich freue mich schon sehr darauf, mit den jungen Leuten zu proben!“ Beim ersten Treffen werden Choräle aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach eingeübt. Gleich nach der Probe werden sie auch aufgeführt, wenn um 18 Uhr in der Kirche die neue Lichtinstallation, das „Adventsleuchten“ eröffnet wird. Die jungen Sänger treten dann zusammen mit der Augustiner-Kantorei auf.

Gin und echtes Erfurtsch in der Shopping-Nacht

Zweimal am Abend wird der Künstler und Autor Günther Bayer am 24. November im Thüringer Spezialitätenmarkt, Haus „Zum Schwarzen Roß“ auf der Krämerbrücke aus seinem Buch „Der Kleine Erfurter“ lesen und heitere Episoden und Anekdoten aus seinem Leben preisgeben. Und das in typischer Erfurter Mundart. Der Autor redet immer noch, wie ihm der Schnabel gewachsen ist… Lesungen gibt es jeweils 18.45 Uhr und 20 Uhr. Dazu kann noch echt Erfurter Gin probiert werden.

Theater Waidspeicher meldet Planänderung

Das Puppentheater „Waidspeicher“ kann in dieser Woche den Nussknacker nicht auf die Bühne schicken. Wie das Haus mitteilt, gibt es zwei Änderungen im Programm. So wird am Freitag um 10 Uhr „Pinocchio“ gespielt – statt „Nussknacker und Mausekönig“) – gespielt. Auch am Samstag ist um 15 Uhr „Pinocchio“ statt des anderen Stückes zu erleben.