Jazz, Adventskalender und politische Kultur, Wartungsarbeiten und Winterspeck spielen unter anderem eine Rolle in den Nachrichten aus Erfurt.

Dois a Dois und das Andi Geyer Quartett spielen im Jazzclub Erfurt

Clara Valle, Luísa Lacerda and Diego Zangado sind Dois a Dois: Das Trio interpretiert Lieder aus dem brasilianischen Liederbuch, streut Werke verschiedener Autoren ein und legt den Schwerpunkt auf eine neuen Gruppe aktueller Komponisten und Songwriter. Die Künstler präsentieren Rhythmen und Nuancen aus der Vielfalt brasilianischer Lieder: Walzer, Frevos, Cocos, Choros Canção, Boi und andere am Samstag, 25. November, ab 20 Uhr. Anschließend erklingt Musik mit DJane Pachamama zum Tanz mit lateinamerikanischen Rhythmen. Bereits am Freitag, 24. November, ist um 20 Uhr das Andi Geyer Quartett im Jazzclub am Juri-Gagarin-Ring 140a zu Gast. Es gehört schon ein gewisses Maß an Verrücktheit dazu, jedes Mal fünf bis sechs Zentner in Form von Hammond–Orgel, Fender/Rhodes–Piano und Leslie–Kabinett auf die Bühne zu schleppen, aber was aus dieser Konstellation an Klang herauskommt, entschädigt allemal für die Mühe. Im Programm des Quartetts, das am 24.11.2023 im Jazzclub Erfurt aufspielt, werden sich so auch einige Nummern aus dem „pro-art“-Repertoire wiederfinden, zugeschnitten auf diese kleinere Besetzung.

Schwimmen fällt wegen Wartung ins Wasser

Die Schwimmhalle Johannesplatz ist am Samstag, 25. November, aufgrund von Wartungsarbeiten geschlossen. Die Besucher werden dafür um Verständnis gebeten. Alternativ kann die Roland Matthes Schwimmhalle genutzt werden. Sie ist samstags von 7 bis 20.30 Uhr geöffnet.

Bibliothek Berliner Platz bleibt geschlossen

Die Bibliothek Berliner Platz ist noch bis Samstag, 25. November, geschlossen – aus personellen Gründen. Die Abgabetermine der Medien an diesen Tagen werden automatisch verlängert.

Adventskalender der Andreas Stiftung Erfurt mit Gartenschauplakat

Eine besinnliche Adventszeit wünscht die „Andreas Stiftung Erfurt“, die in diesem Jahr einen Adventskalender aufgelegt hat. Das Deckblatt ziert eine Farblithografie im Jugendstil zur Gartenbauausstellung 1913 in Erfurt. Geschaffen hat es der Künstler Carl Albrecht als Vertreter der Weimarer Malschule. Zu erwerben ist der Kalender in den Gemeindebüros der Andreaskirche, Reglerkirche, Thomaskirche, im Kirchenladen am Domplatz und in der Tourismusinformation am Benediktsplatz.

Sucht, Musik, Glück und Neurowissenschaften

Um „Sucht, Musik, Glück und Neurowissenschaften“ geht es in dem Gespräch, zu dem die Stiftung Welt der Versuchungen am Donnerstag, 23. November, um 19 Uhr in die Defensionskaserne einlädt. Zu Gast sind: Tabea Zimmermann, international gefeierte Bratschistin und Trägerin des Ernst von Siemens Musikpreises, und der renommierte Suchtforscher Rainer Spanagel. Tabea Zimmermann und Rainer Spanagel sprechen über die Auswirkungen von Musik auf Gehirn und Körper und darüber, welche unmittelbare, mitunter berauschende Wirkung sie haben kann. Die Veranstaltung wird bundesweit live über Instagram übertragen. Folgen Sie dafür dem Account @Welt_der_Versuchungen und öffnen Sie Instagram am 23. November um 19 Uhr.

Weihnachtsausstellung unter dem Motto „Winterspeck“

Vom 27. November bis 30. Dezember ist in der Galerie im Haus zum Bunten Löwen auf der Erfurter Krämerbrücke die Weihnachtsausstellung der Mitglieder „Winterspeck“ zu sehen. Die Eröffnung findet am Montag, 27. November, um 18 Uhr in der Galerie statt. „Lassen Sie sich von den zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern inspirieren. Vielleicht finden Sie das eine oder andere Kunstwerk als schöne Weihnachtsfreude“, heißt es in der Einladung.

Märchen vom Tod und vom Leben

Märchen vom Tod und vom Leben werden erzählt für Kinder und Erwachsene aus Westafrika, der Ukraine, Deutschland, Island, Schweden, Norwegen, Schottland und Japan. Musikalisch begleitet wird dies von Madlen Kanzler (Gitarre). Ort ist am Samstag, 25. November, von 16 bis 17.30 Uhr die Brunnenkirche am Fischersand 24. Der Eintritt ist frei, um Kollekte wird gebeten. Beteiligt sind Angelika Benedicta Hirsch, Vizepräsidentin der Europäischen Märchengesellschaft (Berlin), Melanie Findeisen (Jena), Andrea Bischof (Berlin), Dorothea Höck (Erfurt), Stefan Kratsch (Erfurt) und Madlen Kanzler (Erfurt).

Podium zur politischen Kultur in Stadt und Land

Um „Politische Kultur in Stadt und Land“ geht es am Dienstag, 30. November, ab 19 Uhr in einem Podiumsgespräch in der Gedenkstätte Andreasstraße. „Die Untersuchung der politischen Kultur aus einer Stadt-Land-Perspektive ist gerade für das insgesamt ländlich geprägte Thüringen wichtig. So verwischen hier immer mehr die klaren Grenzen zwischen Stadt und Land, auch die vermeintlich unterschiedlichen Lebenswelten nähern sich weiter an. Dem steht aber auch die öffentliche Wahrnehmung gegenüber, die vom ›abgehängten Land‹, das durch einen wirtschaftlichen Niedergang, eine schlechte Infrastrukturanbindung, Abwanderung und Überalterung geprägt ist“, heißt es dazu in der Einladung. Darüber sprechen Marion Reiser (wissenschaftliche Leiterin des Thüringen-Monitors) und Annemarie Stoye (Geschäftsführerin des Landvolkbildung Thüringen e.V.), die Moderation übernimmt Wolfgang Rid (Stadt- und Regionalökonomie, FH Erfurt). Der Eintritt ist kostenfrei.