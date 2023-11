Nachrichten aus Erfurt

Erfurt. Offenes Forsthaus, Adventsmarkt, Konzerte, Führungen bei Topf & Söhne, eine Fasten-Wanderwoche und ein neues Buch über Erfurt – all das können Sie erleben.

Das Forstamt Erfurt-Willrode und der Förderverein laden am kommenden Sonntag, 26. November, zum offenen Sonntag an das Forsthaus Willrode ein. Ab 10 Uhr startet der ruhige Forsthaussonntag mit Schaubacken im historischen Backhaus und Ständen von regionalen Anbietern aus der Region, unter anderem gibt es auch Schmuckreisig zu kaufen. Zur Versorgung haben das Scheunen-Café und der Wildladen geöffnet. Dazu gibt es wilde Leckereien vom Rost.

Adventskonzerte des ASG

Auch in diesem Jahr lädt das Albert-Schweitzer-Gymnasium zu seinen traditionellen Adventskonzerten in der Thomaskirche in Erfurt ein. In festlicher Atmosphäre präsentieren die Jugend- und Ehemaligenchöre, die Chorklassen sowie das Nachwuchsorchester mit der Bläserklasse 6 und natürlich die Stadtharmonie Erfurt ein weihnachtliches Musikprogramm. Die Konzerte finden am 27. und 28.11.2023 um jeweils 19 Uhr statt; Einlass ist ab 18.30 Uhr. Um Spenden wird herzlich gebeten.

Vieselbacher Adventsmarkt für „Brot für die Welt“

In diesem Jahr findet am Samstag vor dem 1. Advent, diesmal also am 2. Dezember, der traditionelle Vieselbacher Adventsmarkt vor der Heilig-Kreuz-Kirche statt. Der Reinerlös wird für „Brot für die Welt“ gespendet.

Der Markt beginnt 14 Uhr mit einer Andacht in der Kirche, die vom Gesangsverein, dem Heilig-Kreuz-Chor und der Organistin Andrea Malzahn mit gestaltet wird. Anschließend ist Markttreiben vor der Kirche. Stimmen Sie sich auf die schöne Adventszeit ein und nutzen Sie die Angebote der Vereine und Firmen, die Sie mit Glühwein, Kaffee, Kuchen, Plätzchen, Bratwürsten und vielem mehr verwöhnen wollen. Dazu gibt es Möglichkeiten, kleine Geschenke einzukaufen. Lassen Sie sich überraschen und besuchen uns auf dem Vieselbacher Adventsmarkt!

Ausgestaltet wird der Vieselbacher Adventsmarkt von der evangelischen Kirchgemeinde in Zusammenarbeit mit der katholischen Kirchgemeinde, den Vereinen, Gewerbetreibenden und Bürgern in Vieselbach. Der Markt ist jedes Jahr eine tolle, beeindruckende Aktion der Gemeinschaft in Vieselbach.

Wer Plätzchen für den Adventsmarkt backen und spenden möchte, meldet sich bitte bei Dagmar Lange (Tel. 036203-51404) oder bei Pfarrer Ulrich Hayner. Die Plätzchen sollten spätestens bis zum 30. November bei Dagmar Lange abgegeben werden. Der Kuchen kann am 2. Dezember ab 9 Uhr im Pfarrhaus abgegeben werden. Der Aufbau des Adventsmarktes beginnt um 9 Uhr, dafür werden noch Helfer gesucht. Für Fragen steht Pfarrer Ulrich Hayner (Tel. 036203-50055) zur Verfügung.

Öffentliche Führungen im Erinnerungsort Topf Söhne

Öffentliche Führungen finden bis Jahresende in der Dauerausstellung „Techniker der ,Endlösung‘“ am 26. November und am 17. Dezember sowie in der Sonderausstellung „Miriams Tagebuch“ am 10. Dezember jeweils um 15 Uhr im Erinnerungsort Topf Söhne statt.

In der zweistündigen dialogischen Führung durch die Dauerausstellung „Techniker der ,Endlösung‘“, die Teile des Außengeländes umfasst, steht die Auseinandersetzung mit zentralen historischen Dokumenten zur Mittäterschaft von J. A. Topf Söhne in der Shoah im Zentrum. Die Besucher und Besucherinnen haben die Möglichkeit, sich über die Geschichte des Unternehmens und der Geschäftsbeziehungen zur SS zu informieren und miteinander über die Frage nach der Verantwortung des einzelnen Menschen im beruflichen Alltag in Austausch zu treten.

Vor dem ehemaligen Verwaltungsgebäude von J. A. Topf & Söhne fand ein Gedenken am Stein der Erinnerung statt. (Archivfoto) Foto: Marco Schmidt

In der Sonderausstellung „Miriams Tagebuch. Das Schicksal der Erfurter Familie Feiner“ wird das Tagebuch, das heute in der Internationalen Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem in Israel aufbewahrt wird, gezeigt und mit digitalen Mitteln lesbar gemacht. Die einstündige dialogische Führung gibt mit privaten Fotos und persönlichen Unterlagen einen Einblick in das Schicksal der Familie Feiner, die exemplarisch für die Geschichte von Entrechtung, Selbstbehauptung, Vertreibung und Vernichtung der Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus steht. Sie zeigt auf, wie Palästina/Israel als Zufluchtsort und Schutzraum für Jüdinnen und Juden vor Antisemitismus auch zu einer Heimat und Zukunftsperspektive für Miriam und ihre Familie wurde.

Ausgehend von der Mittäterschaft im beruflichen Alltag, wie die Geschichte von Topf Söhne exemplarisch belegt, bietet der Erinnerungsort einen Raum für die Reflexion berufsethischer Fragestellungen und die Verantwortung des Individuums in seinem persönlichen Umfeld. Der Erinnerungsort antwortet mit seinen Angeboten auf gesellschaftliche Herausforderungen mit dem Ziel, durch die Auseinandersetzung mit der Geschichte die gesellschaftlichen und individuellen Potenziale für soziale Verantwortung, Demokratie und Menschenrechte zu stärken und gegen jede Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit einzutreten.

Fasten-Wanderwoche im Evangelischen Augustinerkloster zu Erfurt

Das Leben ein bisschen leichter nehmen – sicher ein guter Vorsatz für das Neue Jahr 2024. Das Evangelische Augustinerkloster zu Erfurt hilft dabei, ihn umzusetzen. In der zweiten Januarwoche wird dort ein Fasten-Wanderseminar angeboten. „Leben mit leichtem Gepäck“ heißt es vom 7. bis 14. Januar. Neben dem Fasten nach Dr. Buchinger und täglichen Wanderungen in Erfurt und der näheren Umgebung gibt es auch Tipps zum Fasten und zur Lebensgestaltung, Meditationen, die Teilnahme an den Gebetszeiten in der Augustinerkirche oder gemeinsames Singen im Kreuzgang. Die Leitung hat Augustinerpfarrer Bernd Prigge.

„Fasten ist seit Urzeiten in allen Kulturen verbreitet“, so Pfarrer Prigge. „Wir können dem Körper und der Seele eine Auszeit geben, um auf uns selbst und auf Neues zu hören. Mit dem Augustinerkloster ist das an einem besonderen spirituellen Ort möglich.“ Für die Suppen und Säfte während der Fastenwoche sorgt die gute Klosterküche. Außerdem gibt es Wissenswertes über die Geschichte der Esskultur in den Klöstern zu erfahren und eine Führung durch die Lutherstätte bei Kerzenschein. Die Teilnahme ist mit oder ohne Übernachtung im Kloster möglich. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.augustinerkloster.de/geistliches-leben-klostertage/ Telefon: 0361/57660-242 oder bernd.prigge@augustinerkloster.de.

Das „Jahrbuch für Erfurter Geschichte“, Band 18 (2023) ist erschienen

Am 23. November 2023 ist in der Erfurter Buchhandlung Peterknecht der Band 18 (2023) des von der Gesellschaft für Geschichte und Heimatkunde von Erfurt e. V. herausgegebenen „Jahrbuchs für Erfurter Geschichte“ vorgestellt worden.

Im ersten Aufsatz des Bandes widmet sich Rudolf Benl der nunmehr 250 Jahre zurückliegenden Aufhebung des Erfurter Jesuitenkollegs und deren Folgen. Albrecht Lobenstein stellt anhand der Orgel der Barfüßerkirche die Geschichte der Kirchenmusik in dieser Kirche vom 17. bis zum 20. Jahrhundert vor. Carolin Oser-Grote schildert das bewegte Leben des Erfurter Augustinermönchs Simon Jordan, der im 18. Jahrhundert an der Erfurter Universität lehrte.

Hans-Bernd Spies befaßt sich den zwei Besuchen des anhaltischen Fürsten Leopold Friedrich Franz in Erfurt, wo er sich 1783 mit dem Statthalter Dalberg traf. Jürgen W. Schmidt stellt das Leben des aus Erfurt stammenden Diplomaten Albrecht Rienaecker dar, der am Ende seiner Laufbahn Generalkonsul in Amsterdam war. Michael Kruppe schildert die Bemühungen um die Rückgabe von nach Russland verschlepptem thüringischem Kulturgut am Beispiel von Archivalien aus Mühlhausen und Erfurt.

Manfred Linck befasst sich mit dem Einsatz eines Erfurter Geschützes im sächsischen Dohna zu Beginn des 15. Jahrhunderts. Norbert Florian Schuck stellt das bisher unbekannte letzte Klavierlied des Erfurter Komponisten Richard Wetz vor. Außerdem ist die Rubrik „Das alte Erfurt im Bild“ wiederum vertreten. Darin stellt Peter-Jürgen Klippstein Erfurter Biereigenhöfe vor.

Der Band hat 476 Druckseiten und weist 189 überwiegend farbige Abbildungen auf.

Das „Jahrbuch für Erfurter Geschichte“ Band 18 (2023) kann in den Buchhandlungen zum Preis von 23,95 EUR erworben werden (ISBN 978-3-939885-17-7).