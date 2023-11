Nachrichten aus Erfurt

Erfurt. Mit stimmungsvollen Veranstaltungen selbst sportlicher Art wartet die Adventszeit in Erfurt auf. Es gibt auch einen Erfolg aus dem Norden zu berichten.

Der Frauenkammerchor Mechoria wird in dieser Vorweihnachtszeit erstmals im Leipziger Gewandhaus auftreten. Auf Einladung des sächsischen Chorverbandes werden die 20 Sängerinnen unter der Leitung von Andras Korn am 16. Dezember 13 Uhr beim großen Adventssingen sächsischer Chöre mit Weihnachtsliedern aus ihrem Repertoire dabei sein. Zuvor sind die Frauen bei zwei vorweihnachtlichen Konzerten in Erfurt zu hören. Am bevorstehenden 1. Adventssonntag um 17 Uhr singen sie in der Schottenkirche Lieder zum schönsten Fest des Jahres und am 9. Dezember um 17 Uhr in der Michaeliskirche. Dabei erklingen nicht nur Stücke aus mehreren Jahrhunderten und Ländern. Den Weihnachtsliedern, die ihre Wurzeln in Thüringen haben, gilt wieder die besondere Aufmerksamkeit des Frauenkammerchores Mechoria. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.

Erfurter Schüler sind Meister im Elektroschrott-Sammeln

Die fleißigsten Elektroschrott-Sammler lernen im Erfurter Norden. Die IGS ging aus einer vierwöchigen Sammelaktion im Rahmen des Wettbewerbs „E-Waste Race“ hervor. Die Schülerinnen und Schüler sammelten Elektroschrott in ihrer Nachbarschaft und setzten sich dabei aktiv mit Recycling und den damit verbundenen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt auseinander. Insgesamt acht Schulen beteiligten sich an diesem Projekt, das erstmalig in Erfurt stattfand. Am Mittwoch lüfteten die Veranstalter nun die Gewinner: Mit 1156 gesammelten Teilen Elektroschrott hat die IGS Erfurt das Rennen und damit den Schulausflug zum Imaginata in Jena gewonnen.

Wettkampf in der Südschwimmhalle

Das kommende Wochenende steht in der Roland Matthes Schwimmhalle im Zeichen des Sports. Mit dem 30. Adventsschwimmfest am 2. und 3. Dezember messen Schwimmer aus zahlreichen Thüringer Vereinen ihre Kräfte traditionell in der Trainingsstätte des erfolgreichsten Erfurter Schwimmers. Für den Samstag ist ab 9:30 bis 17.00 Uhr ein Wettkampf über verschiedene Distanzen, in unterschiedlichen Schwimmstilen und Altersklassen geplant. Anschließend findet das Wasserball-Punktspiel 2. Liga Ost der Herren zwischen dem Erfurter SSC und SV Halle statt. Am Samstag ist aufgrund der Wettkämpfe kein öffentliches Baden möglich. Das öffentliche Baden ist am Sonntag von 17.30 bis 20.30 Uhr möglich.

Adventszeit in Klettbach beginnt mit Weihnachtsbaum-Setzen

In Klettbach wird am Freitag, 16 Uhr durch die Freiwillige Feuerwehr der Weihnachtsbaum am Dorfteich gesetzt. 16.30 Uhr folgt das Anspiel der Kindergartenkinder zur Andacht in der Kirche St. Trinitatis. In diesem Jahr ist der Evangelische Posaunendienst Erfurt mit dabei. Am Samstag, zum Kirchensilvester, wird 18.01 Uhr die Schellrodaer Friedensglocke, die am 14. September in Innsbruck gegossen wurde, das neue Kirchenjahr einläuten. Zum ersten Advent eröffnet der gemischte Chor „Erfurter Liederkreis“ seine diesjährigen Adventsmusiken mit einem Konzert in der Kirche St. Georg in Schellroda (3. Dezember, 14:00 Uhr). Der Erfurter Liederkreis hatte in diesem Jahr ein Konzert anlässlich der 300-Jahr-Feier des barocken Umbaus der Kirche in Schellroda gegeben. Dieses Konzert hatte das Publikum nachhaltig begeistert.

Messe von Schubert in der Reglerkirche

In der Reglerkirche (Bahnhofstraße) findet am 3.Dezember um 17 Uhr eine Adventsmusik statt. Im Zentrum der musikalischen Andacht steht die G-Dur Messe von Franz Schubert, die unter Leitung von Kantor Samuel Huhn erklingt. Neben dem durch Weimarer Studenten verstärkten Instrumentalkreis und der Regler Singschar sind hierbei auch 3 Solisten – Mirijam Denz (Sopran), Felix Stöppler (Tenor) und Oliver Luhn (Bass) – zu hören. Die Messe wird gerahmt von adventlichen a capella-Sätzen des Chores, sowie einigen Lesungen. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Weihnachtliche Klänge vom Carillon im Bartholomäusturm

Ab dem 2. Dezember 2023 erklingen an den drei Adventssamstagen beliebte und bekannte vorweihnachtliche Melodien der drei Erfurter Carillonneure. Um 17 Uhr kann rund um den Bartholomäusturm zugehört, gesungen und genossen werden.

Der Weg Naumburgs zum Welterbetitel

Der letzte Synagogenabend in diesem Jahr widmet sich dem schwierigen Weg des Naumburger Doms zum Welterbetitel. Der Vortrag findet am Montag, dem 5. Dezember, in der Alten Synagoge, Waagegasse 8, statt. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Im Vortrag von Holger Kunde, Stiftsdirektor der Vereinigten Domstiftern zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz, wird der steinige Weg des Antragsverfahrens ebenso wie die Diskussion um Einzelmonument oder Kulturlandschaft erläutert. Darüber hinaus werden die Folgen der Aufnahme in das Unesco-Welterbe für den Dom, die Stadt Naumburg und die Kulturlandschaft thematisiert.