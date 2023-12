Nachrichten aus Erfurt

Die Chorakademie Erfurt ist ein Kinder- und Jugendchor am Theater Erfurt mit 130 aktiven Mitgliedern.

Erfurt Das Kinderzupforchester gibt ein Konzert, die Chorakademie ebenso. Die Heimatstube in Gispersleben zeigt eine Ausstellung. Viel ist los in dieser vorweihnachtlichen Zeit in Erfurt.

Kinderchor singt am zweiten Advent

Am Sonntag, dem 10. Dezember, finden die traditionellen Adventskonzerte der Chorakademie Erfurt in der Reglerkirche (Bahnhofstraße) statt. Im ersten Konzert um 16 Uhr sind die Kinder mit einer vorweihnachtlichen Kantate zu erleben, zu der eine bezaubernde Lichter-Choreografie gehört. Der Jugendchor rahmt dieses Kurzkonzert ein. 17.30 Uhr beginnt das „Große Adventskonzert der Chorakademie Erfurt“. Der Eintritt ist frei, die Gesamtleitung liegt in den Händen von Cordula Fischer. Die Chorakademie Erfurt ist ein Kinder- und Jugendchor am Theater Erfurt mit 130 aktiven Mitgliedern zwischen 6 und 20 Jahren.

Poetisches Schattenspiel

Weihnachten birgt spannende und skurrile Geschichten. Mit poetischem Schattenspiel erheben sich wissenswerte Kuriositäten aus dem Dunkel ans Licht. Hingen die ersten Weihnachtsbäume wirklich von der Decke? Wie war das mit Ruprecht, dem Weihnachtsmann und Coca Cola? Alles begleitet von Klängen, die Sie vollends in Weihnachtsstimmung bringen. Denn dann ist wirklich Lametta!

Noch bis zum 14.12. täglich um 17 Uhr zu erleben in der Marktstraße 6 (ehem. Pestalozzischule), im Saal „Himmelspforte“. Ausnahmen sind der 9. Dezember und 10. Dezember, da gilt 19 Uhr. Karten gibt es zudem bei der Tourist-Info am Benediktsplatz (Tel. 0361/66 40 100) oder über unser Info-Telefon 0177/5 98 62 60 (auch für Reservierungen) sowie an der Kasse zu Veranstaltungsbeginn.

Seniorenweihnachtsfeier: Amt für Soziales lädt in die Plauderecke ein

Bei der diesjährigen Weihnachtsfeier für die Erfurter Seniorinnen und Senioren, die am Dienstag, dem 12. Dezember, um 14 Uhr in der Multifunktionsarena des Steigerwaldstadions stattfindet, kann nett geplaudert werden. Toni Schellenberg, Leiter des Amtes für Soziales, steht ab 13 Uhr in der Plauderecke im Eingangsbereich als Gesprächspartner zur Verfügung.

Letzte Eintrittskarten für die Weihnachtsfeier sind zum Preis von 7 Euro in der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH, Benediktsplatz 1, sowie in den vier städtischen Seniorenklubs der Landeshauptstadt Erfurt erhältlich. Die Seniorenklubs sind unter folgenden Telefonnummern zu erreichen:

Seniorenklub Hans-Grundig-Straße 25: 0361 3459656

Seniorenklub Weitergasse 25: 0361 5626789

Seniorenklub Jakob-Kaiser-Ring 56: 0361 655-6388

Seniorenklub Berliner Straße 26: 0361 655-4145

Das Amt für Soziales lädt herzlich alle interessierten Erfurter Seniorinnen und Senioren ein. Das diesjährige Programm umfasst u. a. Darbietungen der jungen Tenöre, Artistik, Showtanz, Kabarett sowie Musik des Erfurter Seniorenorchesters. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Heimatstube in Gisperleben geöffnet

Die Heimatstube Gisperslebenist am Samstag, 9. Dezember von 15 bis 17 Uhr im Internat des SBBS 1, Am Flüsschen 9, geöffnet. Fühlen Sie sich eingeladen, in die Geschichte von Gispersleben einzutauchen. Über den Haupteingang gelangt man auf das Schulgelände. Die Besucher erwartet eine kleine, aber feine Ausstellung über die Geschichte und Gegenwart von Gispersleben.

Kinderzupforchester gibt Konzert

Am Freitag, dem 15. Dezember, werden um 18 Uhr im Haus der sozialen Dienste das Kinderzupforchester unter der Leitung von Madlen Kanzler, das Zupfensemble unter der Leitung von Christian Laier und das Jugendgitarrenensemble unter der Leitung von Holm Köbis ein gemeinsames weihnachtliches Benefizkonzert für das „Café und Restaurant des Herzens“ der evangelischen Stadtmission Erfurt gestalten. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende gebeten.