Nachrichten aus Erfurt

Erfurt Der Erfurter Norden begleitet die Adventszeit mit einem Festival und auch die Lehrer der Landeshauptstadt stimmen sich auf Weihnachten ein. Doch das ist längst nicht alles.

Veränderte Schwimmzeiten in der Roland Matthes Schwimmhalle

Durch Wettkämpfe im Staffelschwimmen kann das öffentliche Baden in der Roland Matthes Schwimmhalle am Samstag, den 16. Dezember nur zwischen 7 Uhr und 15 Uhr stattfinden. Aufgrund der Veranstaltung „Adventsschwitzen“ von 18 bis 22Uhr, ergeben sich auch für den regulären Saunabetrieb geänderte Öffnungszeiten. Dieser findet laut Erfurter Stadtwerke von 11 bis 16:30 Uhr statt

Oldie-Abend in der Heiligen Mühle

Einen Abend mit den „Granschmidts“ können die Erfurter am Samstag, den 16. Dezember in der Heiligen Mühle erleben. Das Spektrum dieser Band aus Elxleben reicht vom Rock über Blues-Klassiker bis zum Reggae. Es werden Songs solch bedeutenter Bands wie Rolling Stones, Deep Purple, Doors aber auch CCR, Renft und Janis Joplin interpretiert. Für den Oldie Fan der 60er und 70er Jahre ist in jedem Falle etwas dabei und gute Stimmung zum letzten „Mühlenabend“ in diesem Jahr garantiert. Beginn des Ganzen ist 20 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse.

Wenn Lehrer ihre Stimme mal anders nutzen

Die Adventskonzerte des Erfurter Lehrerchores will am Sonntag, den 17. Dezember unter der Leitung von Christian Wolf im Rathausfestsaal Erfurt für besinnliche Musik sorgen. Das Repertoire der Pädagogen umfasst Weihnachtslieder verschiedenster Genre, Länder und Zeiten. Mitwirkende sind Jens Nedeß am Piano und Natascha Scholl, Sopran. Die zwei Auftritte sind 15 Uhr und 17 Uhr. Karten gibt es in der Tourist-Information oder an der Abendkasse. Kinder bis zehn Jahren sind frei,

Erfurter Norden feiert Festival

Der Verein KuNo e.V. feiert in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen. Das ist der Anlass, für ein kleines Festival am 3. Advent von Freitag, den 15. Dezember bis Sonntag, den 17. Dezember. Geplant sind Konzerte und ein Adventsmarkt an der Lutherkirche. Freitagabend um 18 Uhr startet das Festival mit der Weihnachtsshow “Vorfreude, schönste Freude” mit Gerda Gabriel in der Ilvers Musikbar in der Magdeburger Allee 136. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Am Samstag, den 16. Dezember zwischen, 14 und 18 Uhr geht das Programm mit dem Adventsmarkt weiter. Im Foyer der Lutherkirche soll es selbstgemachte Figuren, Lesungen, eine Tombola, Advenstliedersingen und den Posaunenchor der Luthergemeinde geben. Den Abschluss am Sonntag wird in der St. Martinikirche am Ilversgehofener Platz das Musical „Bethlehems Child“ ausgeführt. Das Stück dauert ca. eine Stunde. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Friedenslicht zum Abholen im Pfadfinderzentrum

Die Thüringer Delegation des Ring deutscher Pfadfinderinnen mit der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg und dem Verband Christlicher Pfadfinderinnen sowie dem Verband Deutscher Altpfadfindergilden, hat das Friedenslicht aus Betlehem im Linzer Dom am zweiten Adventswochenende in Empfang genommen.

Am 3. Advent wird es im Erfurter Dom für den Freistaat Thüringen weitergegeben und zuvor in die Staatskanzlei gebracht. Im Neudietendorfer Pfadfinderzentrum kann das Licht vom Montag, dem 18. Dezember bis Freitag, dem 22. Dezember 2023 in der Zeit von 10 bis 18 Uhr abgeholt werden.