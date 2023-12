Nachrichten aus Erfurt

Erfurt Ganz besonders schwitzen und in der Sauna sitzen? Oder sich vor Weihnachten an selten zu sehenden Modellbahnen erfreuen? Das gehört zur Adventszeit in Erfurt.

Am jetzigen Adventswochenende öffnet die Modellbahnausstellung der Thüringer Straßenbahnfreunde e.V. und dem Eisenbahnclub Erfurt 1965 e.V. an beiden Tagen jeweils von 13 bis 17 Uhr. Die selten öffentlich gezeigten Anlagen befinden sich in der Erfurter Salinenstraße 141, Eingang Magdeburger Allee. Die Ausstellung kann mit den Evag-Linien 1, 5 und 9, Haltestelle Salinenstraße.

Adventskonzerte in der Prediger- und Lorenzkirche

Zum dritten Adventskonzert am Sonntag, dem 17. Dezember um 17 Uhr in der Predigerkir che erklingen weihnachtliche Kompositionen für Sopran und Orgel von Philipp Friedrich Böddecker, Joh. Seb. Bach, Georg Friedrich Händel und Wolfgang Amadeus Mozart. Die Ausführenden sind Johanna Dreißig, Mansfeld - Sopran sowie Matthias Dreißig an der Schukeorgel.

Die Dauer des Konzertes beträgt etwa 30 Minuten. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Kollekte gebeten.

Ein weiteres Konzert zur selben Zeit findet am Sonntag in der Lorenzkirche mit dem Brunnenchor Erfurt unter Leitung von Markus Lang statt.

Heiße und aromatische Luft beim Saunieren im Advent

Einem besonderen Sauna-Abend, dem Adventsschwitzen, sind die Fans des Saunierens am 16. Dezember 2023 in die Roland Matthes Schwimmhalle eingeladen. Der Sauna-Abend ist eines von fünf besonderen Saunaerlebnissen. Für Besucher der Roland Matthes Schwimmhalle werden diese einmal monatlich von 18 bis 22 Uhr am dritten Samstag des Monats angeboten. Neben besonderen Aufgüssen und Anwendungen erwarten die Gäste auch kulinarische Überraschungen, Unterhaltung und dieses Mal zeitlich passend der Weihnachtsmann.

Bewerbungen für Kinderjury beim Filmfestival

Bis zum 11. Februar 2024 können sich junge Film- und Medienfans im Alter von 9 bis 13 Jahren für einen der begehrten Plätze in den Kinderjurys Goldner Spatz 2024 bewerben. Vom 2. bis 8. Juni 2024 findet das 32. Deutsche Kinder Medien Festival Goldener Spatz in Gera und Erfurt statt. Beim Goldener Spatz werden die besten Kino- und TV-Beiträge sowie digitale Medienangebote für Kinder prämiert. Dabei entscheidet die Zielgruppe selbst: zwei Kinderjurys vergeben die Hauptpreise. Bis zu 34 Kinder werden ausgewählt. Für die Bewerbung muss ein Bewerbungsbogen ausgefüllt sowie eine persönliche Empfehlung für einen Film (Kinderjury Kino-TV) oder für ein digitales Medienangebot (Kinderjury DIGITAL) verfasst werden. Der Bogen kann im Bewerbungszeitraum unter www.goldenerspatz.de heruntergeladen werden.

Steigerwaldchor im gemeinsamen Konzert mit Sängern aus Weimar

Wer den Erfurter Steigerwald-Chor erleben möchte, kann das am 3. Advent im Chorkonzert „Freuet Euch alle“. Dann musiziert der Chor gemeinsam mit dem Philharmonischen Chor Weimar (Klavier: Nicolae Vezure | Leitung: Ralf Jorik Schöne). Das konzert findet am Sonntag, 17.Dezember, ab 17 Uhr im Atrium der Stadtwerke, Magdeburger Allee statt und dauert 90 Minuten.