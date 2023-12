Nachrichten aus Erfurt

Erfurt Diverse Konzerte verschönern das Fest. Und Clueso hat nach der Sommerarena auf dem Domplatz nun nochmal ein Heimspiel in der Erfurter Messehalle. Das allerdings ist schon lange ausverkauft.

Roland Matthes Schwimmhalle – Schwimmen und Schwitzen

In der Roland Matthes Schwimmhalle kann man sich die Kalorien des leckeren Essens der Feiertage gleich wieder am 25. und 26. Dezember von 8 bis 20 Uhr abtrainieren. Zwischen den Weihnachtsfeiertagen und zum Jahreswechsel gelten erweiterte Ferienöffnungszeiten. Nach der Silvesterparty lädt die Roland Matthes Schwimmhalle am ersten Tag des Jahres von 11 bis 20 Uhr zum sportlichen Jahresstart ein. Während der verlängerten Ferienöffnungszeiten wird die Sauna täglich als Gemeinschaftssauna genutzt.

Entspannte Anreise zum Clueso-Konzert

Eine entspannte An- und Abreise garantiert die Evag zum Konzert von Clueso am Donnerstag, 28. Dezember, in der Messe Erfurt. Auf der Stadtbahn-Linie 2 werden bis zum Betriebsende Großzüge eingesetzt. Zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr fahren Zusatzbahnen zwischen Anger und P+R-Platz Messe. Besucher des Konzerts kommen damit im 7,5-Minuten-Takt zum Konzert. Auch zum Ende der Veranstaltung werden zusätzliche Bahnen bereitgestellt. Die Eintrittskarte ist gleichzeitig Fahrkarte und gilt drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn bis 3 Uhr des Folgetages für Stadtbahn, Bus und Bahn im Stadtgebiet Erfurt (Tarifzone 10). Wer nach der Show nicht gleich nach Hause möchte, kann das Angebot damit flexibel nutzen.

Festliches Barock-Konzert in der Kaufmannskirche

Am 31. Dezember findet um 19.30 Uhr in der Kaufmannskirche ein Konzert unter dem Titel „Festliches Barock“ statt. Es erklingen Werke von Bach, Vivaldi, Händel und Mozart. Es spielen die Philharmonischen Solisten mit Christina Bernhardt (Sopran) und Wenying Wu (Orgel). Heizkissen sind vorhanden. Für Kinder ist der Eintritt in die Kaufmannskirche ist frei. Tickets gibt es in der Erfurt- Information und an der Abendkasse.

Kirsche & Co geben Silvesterkonzert im HsD

Seit mehr als 30 Jahren touren Kirsche & Co durch den Osten unseres Landes. Dabei macht das Quartett aus Thüringen das, was es am besten kann: Deutschrock ohne Netz und doppelten Boden. Stecker rein und ab geht die Party. Kreativität, Ehrlichkeit und Handwerk sind angesagt. Die Instrumente werden nicht geschont, die Stimmgewalt wird voll ausgenutzt und es werden Texte mit Sinn präsentiert. Wegen der vielen Anfragen wird das Konzert vom Museumskeller ins Haus sozialer Dienste (HsD) am Juri-Gagarin-Ring verlegt. Los gehts es um 21 Uhr am Sonntag, 31. Dezember.

Bibliothek am Domplatz vorübergehend geschlossen

Aufgrund abschließender Baumaßnahmen bleibt die Bibliothek am Domplatz vom Montag, 4. Januar, bis Dienstag, 9. Januar, geschlossen. Ab Mittwoch, 10. Januar, ist ab 12 Uhr die Bibliothek wieder geöffnet. Die Leihfristen den entliehenen Medien verlängern sich dementsprechend automatisch. Die Kinder- und Jugendbibliothek, Markstraße 21, die Bibliothek Berliner Platz, die Bibliothek Südpark sowie die Bibliotheken Johannesplatz, Drosselberg und Krämpfervorstadt bleiben zu den üblichen Zeiten geöffnet.

50 Jahre handgemachte Musik - von Jazz über Blues bis Folk

Die im Sommer 1973 von Ilmenauer Musikern gegründete Band „pro art“ steht seit nunmehr 50 Jahren für beste handgemachte Musik. Anfangs mehr Jazz-Rock orientiert, war die Band in den 1980er Jahren eine der populärsten Bluesformationen der ostdeutschen Szene, wandte sich später aber mehr und mehr auch dem Funk und Souljazz zu. Wenn auch seit Langem keines der Gründungsmitglieder mehr dabei ist, die Band lebt immer weiter. Zu erleben ist das am Dienstag, 26. Dezember, ab 20 Uhr im Museumskeller am Juri-Gagarin-Ring.

Blueslegende Jürgen Kerth spielt am 1. Weihnachtsfeiertag

Der Blues-König aus Erfurt wurde im Juli 75 Jahre alt, Jürgen Kerth, am 19. Juli 1948 in Erfurt geboren, gehört zu den ganz Großen des Blues und das nicht nur in seiner thüringischen Heimat oder der einstigen DDR. Nein, Kerth braucht den internationalen Vergleich nicht zu scheuen. Bodenständig, virtuos und leidenschaftlich zelebriert er mit seiner „MIGMA“-Gitarre seit über 50 Jahren den Blues. Dabei will sich Kerth, oft der „Ostdeutsche Blueskönig“ genannt, gar nicht so festlegen lassen. Seine Bands, mit unterschiedlichen Besetzungen und Gastmusikern, sind weder Blues-, noch Swing-, noch Reggae-Bands, wie er selbst sagt. Authentische Musikstile schneidert er auf sich selbst zu und lässt dabei Blueselemente stilsicher in andere Genres einfließen. Live zu erleben ist Kerth am Montag, 25. Dezember, ab 20 Uhr im Museumskeller am Juri-Gagarin-Ring.

SPD-Erfurt spendet 250 Euro für gesunde Schulpause

Die SPD Erfurt hat eine Spende in Höhe von 250 Euro für den Erfurter Verein „Die Bunten Schafe” gesammelt. Das Geld soll dem Projekt „Pausi” zugutekommen, das eine gesunde Pausenverpflegung von Schulkindern in Erfurt unterstützt. Die Spende wurde im November auf dem Kreisparteitag durch ein Mitgliederbuffet zusammengetragen und von Denny Möller, Erfurter Landtagsabgeordneter, auf den runden Betrag aufgerundet. Tom Lukas (Vorsitzender des Ortsvereins Südwest), der die Sammlung organisiert hat, erklärt den Hintergrund: „Die SPD Erfurt möchte mit dieser Spende unterstreichen, dass eine gesunde und regelmäßige Pausenverpflegung für Kinder von zentraler Bedeutung ist. Wir setzen uns für ein qualitativ hochwertiges und kostenfreies Schulessen in Thüringen ein.“ Weitere Informationen zum Projekt „Pausi” gibt es unter https://www.diebuntenschafe.de/projekte/pausi-80.php

Seniorenklub am Roten Berg feierte 25-jähriges Bestehen

Seit einem Vierteljahrhundert residiert der Seniorenklub am Roten Berg an der Adresse Jakob-Kaiser-Ring 56a. Dies wurde in gemütlicher Atmosphäre gefeiert – zusammen mit den treusten Nutzern der vielfältigen Angebote. Der Umzug aus einer Wohnung am Jakob-Kaiser-Ring ins jetzige Domizil wurde 1998 vor allem aufgrund der hier herrschenden Barrierefreiheit vorgenommen. Auch konnten eine kleine Küche und ein Multifunktionsraum etwa für Sportangebote eingerichtet werden. In den aktuellen Räumen können bis zu 50 Menschen gleichzeitig Angebote wahrnehmen. Zudem sind Beratungsgespräche immer sehr gefragt. Christian Quitter leitet den Seniorenklub seit dem Jahr 2010. Unterstützung erhält er von Andreas Tange und Manuela Hünniger. Zur Jubiläumsfeier gab es neben Kaffee und Kuchen auch eine große Tombola, moderiert durch Christian Quitter, und einen kleinen Flohmarkt. Außerdem konnten alle in einer liebevoll gestalteten Chronik des Seniorenklubs blättern.