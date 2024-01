Erfurt Ein Netzwerk gegen Wohnungsnot hat sich gegründet. Till Brönner kommt 2024 nach Erfurt zur Stillen Nacht. Dies und mehr in den Nachrichten aus Erfurt.

Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit entsteht

Das Netzwerk Wohnungsnotfallhilfe hat sich im Dezember im Erfurter Rathaus gegründet. Es soll die Stadtverwaltung zukünftig bei den Herausforderungen der Wohnungsnotfallhilfe sowie bei der Erstellung und Fortschreibung des Aktionsplans Wohnungslosigkeit unterstützen. Anke Hofmann-Domke, Bürgermeisterin und Beigeordnete für Soziales, Bildung, Jugend und Gesundheit, eröffnete die Gründungsveranstaltung, an der mehr als 20 Vertreterinnen und Vertreter von freien Trägern und Institutionen teilgenommen haben. Das Netzwerk wird den bisherigen Arbeitskreis Wohnungsnot in seiner Funktion ablösen, der von den freien Trägern getragen wurde. Nach der Verabschiedung der Geschäftsordnung wurde ein Sprecherrat gewählt. In ihm arbeiten Charlene Wemhöner (Caritasverband für das Bistum Erfurt), Sylvia Voigt (Evangelische Stadtmission und Gemeindedienst) und Nico Rosenkranz (Streetwork, Stadtverwaltung Erfurt) mit. Unterstützung erhalten die Gewählten vom Sachgebiet Wohnen/Wohnungsnotfallhilfe des Amtes für Soziales der Landeshauptstadt. Der Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit wird derzeit von der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit den Stadtratsfraktionen und freien Trägern erarbeitet.

Jazzmusiker Till Brönner versüßt Weihnachten 2024

Weihnachten ist gerade erst vorbei, da kündigt sich Jazzmusiker Till Brönner zur „Silent Night“ an. Er gibt am 14. November 2024 ein Weihnachtskonzert in der Erfurter Thomaskirche. Als Deutschlands erfolgreichster Jazztrompeter der Geschichte hat Till Brönner sich längst in die Hall of Fame seines Genres gespielt. Seine Weihnachtstourneen sind mittlerweile Tradition und wie heißt es so schön: Mit Traditionen soll man nicht brechen. In neuem musikalischem Gewand und mit kleiner Besetzung bringt der Musiker und sechsfache Echo-Preisträger 2024 Ruhe und Besinnlichkeit nach Erfurt. Der Vorverkauf ist gestartet.

Oldtema wechselt den Betreiber

Vom 20. bis 21. Januar 2024 findet die 25. Auflage der Oldtema – Oldtimer- und Teilemarkt in der Messe Erfurt statt. In zwei Messehallen samt Freigelände werden 10.000 Besucher erwartet. Zum ersten Mal wird die Organisation durch das Projektzentrum Dresden in Kooperation mit der Messe Erfurt GmbH durchgeführt. Nach einem Vierteljahrhundert übergibt Klaus Werner (81) den Staffelstab als Veranstalter an das Projektzentrum Dresden unter Leitung von Thomas Szymkowiak (53), dessen Oldtimermärkte in der Region Kultstatus haben. Dabei beteuert Szymkowiak: „Neue Besen kehren zwar gut, aber das meiste wird beim Alten bleiben“, insbesondere der Termin im Januar sowie die organisatorischen Abläufe sind gesichert. „Diverse Sonderschauen, Workshops sowie Autogrammstunden mit Prominenten aus der Oldie- und Rennsport-Szene werden neben der Teilejagd für Unterhaltung sorgen“ kündigt Szymkowiak an. Die Freunde klassischer Automobile werden ihre Stammhändler auch 2024 am gewohnten Standplatz finden. Alle Informationen gibt es auf: www.oldtema.de

Digitale Kfz-Zulassung jetzt auch für Großkunden

Ihr Fahrzeug über ein Portal online an-, ab- und ummelden, das können Bürgerinnen und Bürger schon länger. Die kürzlich geänderte Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) erweitert diese Option nun auch auf juristische Personen des Privatrechts sowie Großkunden. Eine besondere Neuerung im Verfahren ist beispielsweise die sofortige Inbetriebsetzung. Damit kann das über das i-Kfz-Portal zugelassene Fahrzeug direkt am Straßenverkehr teilnehmen. Hierfür werden nach Abschluss des Online-Antrags vom Portal ein digitaler Zulassungsbescheid sowie ein vorläufiger Zulassungsnachweis zum Download bereitgestellt. Dieses Dokument muss innerhalb von 30 Minuten heruntergeladen und sichtbar im Fahrzeug angebracht werden. Die Fahrzeugnutzung ist dann für zehn Kalendertage innerhalb Deutschlands möglich. Die Kennzeichen müssen gemäß DIN-Norm am Fahrzeug befestigt werden. Die eigentlichen Zulassungsbescheinigungen und Plaketten werden spätestens sechs Kalendertage nach Abruf der Zulassungsentscheidung per Post versendet. Nur Vorgänge mit vollständigen und richtigen Angaben werden vom Portal zugelassen. Zur Identifizierung werden ein Personalausweis, die eID-Karte oder der elektronische Aufenthaltstitel mit jeweils aktivierter Online-Ausweisfunktion und PIN, ein Lesegerät oder Handy mit NFC-Chip und AusweisApp2 benötigt.