Nachts im Museum in Erfurt eingesperrt

Erfurt. Am Dienstagabend wurden zwei Männer versehentlich in einem Museum in Erfurt eingesperrt. Eine Nacht alleine im Museum bleib ihnen erspart.

Die Polizei berichtet von einen ungewöhnlicher Notruf am Dienstagabend. Ein 38-jähriger Mann hatte mit einem Bekannten ein Museum in der Erfurter Altstadt besucht. Als sie allerdings das Gebäude am Abend verlassen wollten, standen sie vor verschlossenen Türen.

Der Sicherheitsdienst hatte sie versehentlich eingesperrt. Nach etwa einer halben Stunde wurden sie von einem Mitarbeiter befreit. Eine Nacht alleine im Museum blieb den beiden Männern erspart.

