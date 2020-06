Nächtliche Unruhe mit Messer gestoppt - Tresor mit Autoschlüsseln gestohlen - Anzeigen statt Pfand gesammelt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Reichlich Beute

Reichlich Beute machten Einbrecher am Wochenende in der Erfurter Altstadt. Sie waren gewaltsam in der Nacht zum Sonntag in ein Restaurant eingedrungen. Im Gaststättenraum wurden die Langfinger fündig. Sie erbeuteten eine Radioanlage, diverse Spirituosen, eine Kaffeemaschine und ein Handy im Gesamtwert von über 1.000 Euro.

Nächtliche Unruhe mit Küchenmesser gestoppt

Die Nase gestrichen voll hatte in der Nacht zu Montag ein 34-jähriger Mann in Erfurt. Sein Nachbar dachte um 4 Uhr gar nicht daran zu schlafen. Mit reichlich Alkohol und lauter Musik begrüßte er mit seiner Freundin die neue Woche. Um wieder Ruhe herzustellen bewaffnete sich der 34-Jährige mit einem Küchenmesser und stattete seinen Nachbarn einen Besuch ab. Die beiden Männer gerieten in Streit, wobei der feierwütige Nachbar leicht verletzt wurde. Zwar fand der verärgerte Anwohner seine gewünschte Ruhe, muss sich nun aber wegen Körperverletzung und Bedrohung verantworten.

Unfreiwilliges Ende

Ein unfreiwilliges Ende nahm am Samstagmorgen die Autofahrt eines 71-jährigen Mannes. Der Rentner kam gegen 9.45 Uhr aufgrund gesundheitlicher Probleme in Erfurt im Schmidtstedter Flur mit seinem Mazda von der Straße ab und kollidierte mit einer Laterne. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schadenshöhe können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden.

Mehrere Schaukästen eingeschlagen

Am Wochenende ließ ein unbekannter Täter in der Stotternheimer Straße von Erfurt seiner Zerstörungswut freien Lauf. An fünf Straßenbahn- und Bushaltestellenhäuschen wurden die Schaukästen „entglast“. Zur Schadenshöhe können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zwischen Samstag und Sonntag in der Stotternheimer Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 139866 entgegen.

Hilfsbereitschaft ausgenutzt

Im Erfurter Rieth wurde am Sonntagabend einem 18-Jährigen seine Hilfsbereitschaft zum Verhängnis. An einer Sporthalle wurde er gegen 22:30 Uhr von einem Jugendlichen angesprochen und nach dem Handy gefragt. Bereitwillig stellte der junge Mann sein Handy zur Nutzung zur Verfügung. Als er sein Handy zurückforderte, wurde er von dem Jugendlichen angegriffen und dabei am Hals leicht verletzt. Der Jugendliche mit schwarzen Haaren, schwarzer Kleidung und roten Nike Turnschuhen verschwand in der Folge mit dem Handy.

Einbruch in Autohaus

In der Nacht zu Samstag schlugen Diebe in einem Autohaus in Gispersleben zu. Sie hebelten ein Fenster des Geschäftes auf. Anschließend durchsuchten sie mehrere Büros und ein Lager. Die Täter erbeuteten einen Tresor mit zahlreichen Fahrzeugschlüsseln im Wert von fast 1.700 Euro. Zur Spurensicherung kam die Kriminalpolizei zum Einsatz.

Auf der Suche nach Pfandflaschen mehrere Anzeigen gesammelt

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes stellten auf dem Gelände einer Firma in der August-Röbling-Straße in Erfurt am Samstagabend einen Mann fest. Als die Beamten ihn befragten, gab der 55-Jährige an, dass er auf der Suche nach Pfandflaschen das Gelände betreten habe. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde ein entwendetes Handy sichergestellt. Anstatt mit Pfandflaschen verließ der Mann das Gelände mit Anzeigen wegen Hausfriedensbruch und Hehlerei.

