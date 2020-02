Narren übernehmen die Macht im Erfurter Rathaus

Die Narren haben im Erfurter Rathaus die Macht übernommen. Vor den Augen der 13 Vereine der Gesellschaft Erfurter Carneval (GEC) entriss am Samstagvormittag Prinz René I. den goldenen Rathausschlüssel aus den Händen von Oberbürgermeister Andreas Bausewein. Vor und nach dem Rathaussturm feierten die Narren im Festzelt auf dem Domplatz.

„Andreas, wir wollen deinen Schlüssel“, rief René vom Fischmarkt, auf dem sich pünktlich zur Narrenzeit 11.11 Uhr die Vereine aufgestellt hatten. In der laufenden 71. Kampagne verstärkt der Hochheimer Karneval Club als 13. Verein die GEC.

René I., der moralischen Unterstützung seiner Prinzessin Nadin I. sowie des Kinderprinzenpaares Quinn-Silas I. und Alia I. gewiss, kritisierte den Oberbürgermeister vor allem für die Baumfällungen in Vorbereitung auf die Bundesgartenschau. „Baum für Baum hast du uns genommen“, schimpfte er.

Pfefferspray vom Bürgeramt, Knöllchen für die Fahrzeugkolonne

Doch der Oberbürgermeister zuckte nur mit den Schultern. Von seinem Rathausbalkon aus blickte er auf die bunte Menge herab und reckte stolz den neuen, goldenen Schlüssel empor. „Die Tür bleibt zu“, sagte er. „Das Bürgeramt steht mit Pfefferspray am Eingang, und deine Fahrzeugkontrolle kriegt Knöllchen.“ An Donnerstag waren GEC-Fahrzeuge am Rathaus tatsächlich für das Falschparken bestraft worden.

Ausgelassene Stimmung herrschte beim Rathaussturm auf dem Fischmarkt. Foto: Holger Wetzel

Der Prinz schlug nun sanftere Töne an. „Dieses Jahr, mit Zelt und großer Runde, schlägt für uns Narren wieder die große Stunde“, meinte er und rechnete die Rückkehr zu alten Traditionen auch der Unterstützung der Stadtverwaltung mit an.

Diesen Moment der fallen gelassenen Deckung nutzte Prinzenführer Alexander Theis, um mit einem kleinen Gefolge ins Rathaus zu stürmen und den Oberbürgermeister auf den Fischmarkt zu verschleppen. Dort gelang es dem Prinzen schließlich, den Schlüssel an sich zu reißen.

Während sich Bausewein später im Festzelt mit Bier und Brause zumindest aus der Gefangenschaft freikaufte, wird Erfurt über die närrischen Tage von den Narren regiert. Nächster Höhepunkt: Der Festumzug, der Sonntag 13 Uhr vom Domplatz aus beginnt.