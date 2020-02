Gudrun Mikolajczyk, Gerline Berthold, Doris Rümpler, Rosemarie Kind und Ilona Schnürpel erlebten schon viele schöne Faschingsveranstaltungen in Haßleben.

Narrencocktail eröffnet die 65. Saison in Haßleben

Bis auf den letzten Platz gefüllt war der Saal am Samstagnachmittag, als der Haßlebener Carnevalsverein 1955 (HCV) mit seinem Narrencocktail in die 65. Saison startete. Etwa 80 Aktive präsentierten den 250 bis 270 Gästen ein rund vierstündiges Programm mit 23 Auftritten – vom Tanz über Gesang und Sketche bis zur Bütt.

Das Prinzenpaar Grit und Jörg Frey stellte sich vor und tanzte auf der Bühne. Foto: Jens König

Die Generalprobe am Abend zuvor war so chaotisch wie immer verlaufen, schätzten die Herren vom Elferrat ein. Da wisse man wenigstens, dass, wenn es drauf ankommt, alles klappe. Bei einem Bierchen konnten die Herren das Programm ganz entspannt genießen, denn zum Narrencocktail sitzen ausnahmsweise nicht sie, sondern der Damen-Elferrat auf der Bühne.

Für Helga Kraft war es als Sitzungspräsidentin eine Premiere. Eigentlich übernimmt Grit Frey diesen Part, doch in diesem Jahr ist sie Prinzessin, bildet sie doch mit ihrem Mann Jörg das Prinzenpaar. Im vergangenen Jahr sind sie Großeltern geworden. Dass das Prinzenpaar Oma und Opa sind, gab es in 65 Jahren in Haßleben noch nie.

Generell aber werde vom Verein viel Wert auf Traditionen gelegt, sagt der Präsident Michél Kraft. Dazu gehören der Elferrat, jede Saison ein neues Prinzenpaar, der Zeremonienmeister Matthias Bier, die Garde, mehrere Tanzgruppen, zwei Männerballetts, Sketche und Bütt. Das wichtigste Ziel sei es, Jung und Alt auf der Bühne zusammenzubringen und den Leuten Spaß und Freude zu vermitteln, sagt der Präsident, der den Verein seit 2007 führt.

Auftritt der Little Dancers, einer der Tanzgruppen des Vereins. Foto: Jens König

Seit 12 Jahren gibt es nach zwischenzeitlich längerer Pause auch jedes Jahr ein Kinderprinzenpaar. Aktuell sind es Cosima und Luis.

Auch Doris Rümpler war als Mädchen schon mal Kinderprinzessin. Am Samstag saß sie gemeinsam mit Ilona Schnürpel, Rosemarie Kind und anderen ehemaligen Aktiven im Saal und verfolgte gespannt das Programm, das im Vorfeld nur Sitzungspräsident Florian Brück schon kennt. Die Damen erinnern sich noch gut an die Anfangsjahre des Vereins, da tanzten sie im Damenballett zu „Berliner Luft“. Das war noch im alten Saal, „da ging die Post ab“, schwärmt Ilona Schnürpel. Es seien schöne Jahre gewesen mit wunderschönen Faschingsveranstaltungen.

Entstanden sei der Verein aus einer Theatergruppe, die immer im Winter aufgetreten war, erzählen die Faschingsfreundinnen. Der 1. Präsident war Kurt Kind.

Cosima und Luis sind das aktuelle Kinderprinzenpaar. Auch sie legten einen flotten Tanz auf die Bühne. Foto: Jens König

Die Traditionshymne „Wer schaffen will, muss fröhlich sein“ können die Damen natürlich mitsingen. Sie beendete am Samstag das Programm. Am Beginn stand die neue HCV-Hymne, die 1995 anlässlich des 40-jährigen Bestehen des Vereins geschrieben worden war.