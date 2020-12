Nashorn kommt in Erfurt im Thüringer Zoopark zur Welt

Nashorn-Nachwuchs im Thüringer Zoopark in Erfurt: Nashorndame "Marcita" hat am 28. November 2020 ihren zweiten Sohn zur Welt gebracht.

Erfurt. Am Samstagabend (28. November 2020) brachte die Nashorndame „Marcita“ im Thüringer Zoopark in Erfurt ihr zweites Nashornjunges zur Welt.

Wie die Stadt Erfurt am Montagabend berichtet, schauten die Tierärztin des Zooparks und zwei Tierpfleger nach der Geburt bei der Nashornmama „Marcita“ und ihrem Nachwuchs vorbei. Das war eine gute Entscheidung, denn das männliche Nashornkalb lag zu dicht am Gitter und konnte mit seiner Mutter nicht richtig Kontakt aufnehmen.

Marcita kümmert sich demnach fürsorglich um das Neugeborene. Ihrem älteren Sohn „Kiano“ machte sie an diesem Tag immer wieder klar, dass er obwohl er in der Nachbarbox stand, nicht zu dicht an das Gitter und den Felsen in die Nähe seines kleinen Bruders kommen durfte. Nach Angaben des Zoos hält sich derzeit niemand anderes in die Nähe des kleinen Nashorns auf. Absolute Ruhe ist nach einer Geburt sehr wichtig für eine erfolgreiche Nashorn-Aufzucht.

Jedenfalls kümmert sich die Mutter liebevoll um ihren jüngsten Nachwuchs. Durch Rufe und Stupser mit ihrem großen Horn deutet sie dem Kleinen immer wieder an, wann es Zeit für eine neue Runde Muttermilch. Der kleine Nashornjunge läuft schon aktiv umher. Bisher verläuft nach Zooangaben die Entwicklung des Jungtieres sehr gut.

Aufgrund der Corona-Pandemie können Interessierte derzeit nicht das Nashorn-Haus im Thüringer Zoopark betreten.

Steckbriefe der Nashorn-Elterntiere