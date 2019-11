„Nein“ zu Gewalt gegen Frauen

Warmes orangefarbenes Licht erhellte am Montagabend die Aktion des Erfurter Netzwerks gegen häusliche Gewalt zum „Tag gegen Gewalt an Frauen“ und die Fassade des Rathauses am Fischmarkt. Wie jedes Jahr am 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, dem „Orange Day“ luden Vertreter von Stadtverwaltung, Frauenzentren und andere Einrichtungen zum Gesprächen ein. Die Gleichstellungsbeauftragte Birgit Adamek belegte mit Zahlen, dass partnerschaftliche Gewalt als Thema bei der Polizei aktuell bleibt. In Erfurt suchten mehr als 600 Betroffene Beratung und Schutz. Den Aktionstag hatte vor 20 Jahren das Frauenzentrum Brennessel für Erfurt ins Leben gerufen.