Eine Herausforderung für die Architekten wird es sein, die alte Produktionshalle in Neudietendorfzu attraktiven Wohnungen umzugestalten, ohne die Optik des Gebäudes zu verändern.

Neudietendorf: Loft-Wohnungen in alter Fabrikhalle

Die Nachfrage besteht nach wie vor – Wohnraum in Neudietendorf ist seit Jahren Mangelware. Die Suche nach geeigneten Bauflächen ist deshalb Dauer-Thema in der Gemeindeverwaltung. Und dort hat man sich auf die Fahnen geschrieben, zuerst brach liegende Flächen in der bestehenden Bebauung zu nutzen – bevor über Gebiete auf grüner Wiese nachgedacht wird.