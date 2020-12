Neue Riethbrücke im Erfurter Norden wird rege genutzt

Kurz vor Weihnachten hat die Stadt die Riethbrücke nach gut anderthalb Jahren Baustelle im Bereich der Gera wieder für den Verkehr freigegeben und damit sämtliche Beschränkungen auf dieser Hauptverkehrsader im Norden von Erfurt vorerst aufgehoben. Mit dem Ersatzneubau der alten historischen Brücke sind auch rund 20 zusätzliche Stellflächen für Autos vor der Riethschule entstanden.

An den Weihnachtstagen haben die Erfurter das neue Brückenbauwerk bereits ausgiebig getestet. Fußgänger, Autos und sogar Radfahrer waren unterwegs, um die Sonnenstrahlen am zweiten Weihnachtsfeiertag zu nutzen. Auch der Gera-Radweg war stark frequentiert, hauptsächlich von Fußgängern.

Während der Bauarbeiten in den vergangenen anderthalb Jahren musste die 130 Jahre alte Straßenbrücke über der Gera dem Ersatzneubau weichen. Zudem wurden auch die Anschlussbereiche der Brücke auf der Ost- und Westseite der Gera grundhaft ausgebaut. So wurden der gesamte unterirdische Bauraum neu geordnet, Kanäle für die Straßenentwässerung errichtet und Kabel für Stromversorgung, Beleuchtung und Telekom verlegt. Im Bereich der Brücke wurden die Gehwege neu gestaltet, eine neue Straßenbeleuchtung errichtet und die vor dem Neubau vorhandenen Wegebeziehungen wieder hergestellt.

Die historische Fachwerkträgerbrücke war in einem sehr schlechten baulichen Zustand und verfügte bereits seit längerer Zeit über eine beschränkte Tragfähigkeit. Bereits im Jahr 1890 überspannte sie den Flutgraben hinter dem Bahnhof, bevor sie 1912 in die Riethstraße umzog. Seit Herbst vergangenen Jahres hat sie ihr derzeitiges Zwischenlager im städtischen Straßenbetriebshof gefunden. Als technisches Denkmal soll sie in Teilen wieder aufgestellt werden.

Die neue Straßenbrücke für Autofahrer, Fußgänger und den Radverkehr ist eine Spannbeton-Rahmenkonstruktion mit einer Fahrbreite von sechs Metern. Die Brücke als solche ist bereits fertig und geprüft.

Ab Mitte Januar finden bei entsprechender Witterung lediglich noch Restarbeiten an den Seitenbereichen und den Böschungen der Brücke statt. Die Behelfsbrücke muss noch abgerissen werden und in den Randbereichen fehlen noch Geländer. Wenn die restlichen Bauarbeiten im neuen Jahr ausgeführt werden, wird es laut Stadtverwaltung für den Kfz-Verkehr zu einer halbseitigen Sperrung mit Ampelregelung kommen.