Neue Schilder für Erfurter Bahnhofsvorplatz

Stefan Schubert bei der Nutzung des Blindenleitsystems am Willy-Brandt-Platz. Häufig ist der Streifen zwischen den Bäumen durch Fahrräder blockiert.

Erfurt. Menschen mit Sehbehinderung sollen sicherer durch Erfurt kommen. Dafür sollen am Willy-Brandt-Platz neue Schilder angebracht werden.

Der Willy-Brandt-Platz bekommt neue Hinweisschilder. Diese sollen verhindern, dass das Blindenleitsystem durch Fahrräder blockiert wird. Diese waren laut Stadtverwaltung immer wieder eine für Menschen mit Sehbehinderung. Das soll in Zukunft durch neue Hinweisschilder an den Bäumen beim Busbahnhof verhindert werden.

Um die Schilder anzubringen, wird am 29. und 30. November der Bereich um die Bäume voll gesperrt. Dabei sind auch Teilabschnitte des Blindenleitsystems betroffen. Räder, die bis dahin nicht aus dem Bereich entfernt wurden, werden von Mitarbeitern des Straßenbetriebshofes eingesammelt. Alternative Fahrradstellplätze zum Willy-Brandt-Platz sind etwa die Abstellanlage in der Büßleber Gasse oder die beiden Radhäuser am Bahnhof.