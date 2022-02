Neue Seelsorgerin im Erfurter Helios-Klinikum

Erfurt. Annett Kürstner ist neue Seelsorgerin im Helios-Klinikum Erfurt

Das Seelsorge-Team im Erfurter Helios-Klinikum bekommt Verstärkung. Im Februar dieses Jahres hat Annett Kürstner ihre 50-Prozent-Stelle in dem Erfurter Krankenhaus, einem sogenannten Maximalversorger, angetreten. Damit kümmert sich ein Team von drei evangelischen und zwei katholischen Geistlichen um die Patienten, deren Angehörige sowie um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Annett Kürstner tritt in diesem Team die Nachfolge von Pfarrerin Christine Gohles an.

Kürstner, die zuletzt 15 Jahre lang als Pfarrerin und Klinikseelsorgerin in Bad Langensalza tätig war, freue sich, wie sie sagt, auf ihren neuen Aufgabenbereich und viele neue Begegnungen. Diese erwarten sie nicht nur im Helios-Klinikum, sondern auch in der Martini-Luther-Gemeinde in Erfurt, wo sie neben Pfarrerin Franziska Gräfenhain und Pfarrer Bernhard Zeller mit weiteren 25 Prozent als Pfarrerin angestellt ist.

Durch ihr Theologie-Studium, das sie in Berlin und Naumburg absolviert hat, ist Annett Kürstner aus Sicht des Kirchenkreises Erfurt für diese beiden neuen Aufgaben bestens gerüstet. Die 55-Jährige, die vor Kurzem aus Bad Langensalza nach Erfurt gezogen ist, hat drei erwachsenen Kinder.