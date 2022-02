Neue Termine für Bernd Stelter in Erfurt

Erfurt. Neue Lesungstermine für Bernd Stelter in der Buchhandlung Peterknecht

Zum 6. Krimifestival Erfurt sollte Bernd Stelter den krönenden Abschluss am 7. Dezember in der Buchhandlung Peterknecht bilden. Hat leider nicht funktioniert, da die Pandemie stärker war. Doch nun holen man die Lesung nach. Bernd Stelter wurde für den 15. Mai gewonnen. Diese Lesung findet in der neuen Lesungsetage in der neuen Buchhandlung am Anger 51 (ehemals Zumnorde) statt. Da Peterknecht nicht alle Gäste zu einer Lesung begrüßen kann, hat die Buchhandlung zwei neue Termine: Bernd Stelter liest am 15. Mai um 16 und 18.30 Uhr. Daher müssen alle Karten umgetauscht werden. Dies geht am einfachsten in der Buchhandlung, oder im Ticketshop Thüringen.

Durch die neue Aufteilung gibt es auch wieder Karten bei Peterknecht und im Ticketshop zu kaufen. Übrigens: Das Programm für das Krimifestival Erfurt 2022 steht, Karten gibt es ab Juli.