Neuer Erfurt-Stadtplan: Was zwischen Hauptbahnhof und Kaufhaus fehlt

Was sind die wichtigsten Bauten Erfurts? Ist das Radisson-Hotel bekannter als das Augustinerkloster? Was den Erfurtern aufgefallen ist.

Wie viele Speichen hat das Erfurter Rad? Ja, genau – es sind sechs. In unserem Beitrag „Erfurt im Kartenformat“ ist uns in unserer neu illustrierten Stadtkarte des Innenstadtbereichs nämlich genau dieser Fehler unterlaufen: Bei der zeitgemäßen Auffrischung des Motivs sollte auch ein Stadtwappen in neuer Grafik aufs Bild. Das Malheur: Statt des üblichen Erfurter Rades mit sechs Speichen fielen wir dem Wappen des Fürstentums Erfurt (1806 bis 1814) zum Opfer, das zwei Speichen mehr zählt.

Auf der Originalkarte aus der DDR sind die Motive vereint, die damals als tragende Bauten Erfurts galten. Foto: Bild und Heimat Reichenbach

Das große Eszett kommt zum Einsatz

Das fiel auch unseren Lesern Kerstin Keller-Geletzke und Mirko Krüger auf, sodass wir diesen Missstand hiermit korrigieren und auch gleichzeitig der großen Nachfrage – etwa Sabine Mangel, Joachim Menzeck und Tina Müller-Stedte – nachkommen, die Ansichtskarte in einer Größe zu zeigen, in der man auch die Veränderungen erkennen kann. Die Straßennamen sind übrigens ein Teil davon. Wenngleich sich nur wenige Straßennamen geändert haben, ist nun auch der Austausch des „ss“ zu einem Eszett sichtbar. Dieses zählt nämlich nicht nur zur heute üblichen Rechtschreibung, sondern ist seit einigen Jahren sogar durch den Rat der deutschen Rechtschreibung als Großbuchstabe genehmigt und darf so auf diese Weise auf unserer Karte Platz finden.

Augustinerkloster fand keinen Platz mehr

Doch auch zu den gezeigten Bauten gab es eine Anmerkung, beziehungsweise zu denen, die nicht auf der Stadtplan-Karte zu sehen sind. So merkt Pfarrer Bernd Prigge etwas traurig an, dass wie zu DDR-Zeiten weder die Predigerkirche noch das Augustinerkloster eine Rolle spielen. Und merkt an, dass stattdessen das Radisson-Hotel und das Alte Schauspielhaus eine Erwähnung gefunden haben. Auch wenn man über die Bedeutung je nach Fall mehr oder weniger streiten kann, will niemand dem Augustinerkloster seine Tragweite als Touristenziel absprechen. Nur kam den Gestaltern hier ein anderer Faktor in die Quere: Der Bereich liegt außerhalb unseres Kartenausschnitts.