Neuer Erfurter Pfarrer für ein außergewöhnliches Amt

Erfurt. Auf dem Erfurter Domplatz gab es im Autoscooter einen rasanten Gottesdienst.

Einen Tag vor dem Erfurter Altstadtfrühling wurde der Autoscooter hell erleuchtet und zum Gotteshaus. Die Schausteller werden durch die Circus- & Schaustellerseelsorge in ihrer Tätigkeit auf den vielen Volksfestplätzen deutschlandweit begleitet. Nun wurde in einem Festgottesdienst die Verabschiedung des Circus- und Schaustellerpfarrers Conrad Herold (rechts) in den Ruhestand und die Einführung des neuen Pfarrers Klaus Zebe (links), ehemaliger Kreisjugendpfarrer in Erfurt, auf dem Domplatz gefeiert.