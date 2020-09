Lilly Sophie ist derzeit die jüngste im neuen ASB-Kindergarten am Drosselberg. Und auch die kleine Alina befindet sich noch in der Eingewöhnung. Marion Walsmann (l.) besuchte Einrichtungsleiterin Jenny Klöppner (r.) und ihr Team.

Erfurt. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) eröffnet in Erfurt eine Zweigstelle am Drosselberg für 40 Kita-Kinder.

Neuer ASB-Kindergarten in Erfurt mit bewährtem Konzept

In Thüringens Landeshauptstadt sind Kita-Plätze rar. Umso dankbarer ist man seitens der Verwaltung, wenn ein Träger sich entscheidet, eine neue Einrichtung zu eröffnen. 40 zusätzliche Kitaplätze gibt nun am Drosselberg. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) hat in der Ernst-Haeckel-Straße eine Zweigstelle der Kindertagesstätte „Steigerburg“ errichtet.