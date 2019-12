Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neuer Netto-Markt in Stotternheim

Am Standort des alten Marktes hat in Stotternheim ein neuer Netto Markendiscount seine Pforten geöffnet. In acht Monaten Bauzeit ließ der Investor und Projektentwickler Ratisbona Handelsimmobilien aus Regensburg in dem Erfurter Ortsteil den neuen Netto auf dem rund 4430 Quadratmeter großen Grundstück „Am Teiche 9“ errichten.

Mit einer Verkaufsfläche von rund 1050 Quadratmeter bietet der neue Discounter 250 Quadratmeter mehr Platz als der alte Markt. Nachhaltiger Ansatz bis zum Dach Aufgrund des verwinkelten Grundstücks wurde eine spezielle Gebäudeform konzipiert. Eine weitere Besonderheit ist die offene Deckenkonstruktion mit unterspannten Leimholzbindern im Verkaufsraum und Lagerbereich. Dadurch konnte zum einen der Materialverbrauch deutlich reduziert werden. Zum anderen lassen sich die Waren auf der Verkaufsfläche so ansprechender präsentieren. Durch die offene Deckenkonstruktion sind zudem bei Wartungsarbeiten künftig auch die technischen Anlagen besser erreichbar. Der nachhaltige Ansatz zieht sich bis zur Dachgestaltung durch. So wurde das Dach des Gebäudes mit Sedum begrünt. Dadurch wird der Markt nicht nur optisch aufgewertet. Die Begrünung hat vor allem bauphysikalische und ökologische Vorzüge: Denn sie sorgt für eine natürliche Dachabdichtung und Klimaregulation und schafft zugleich Lebensraum für Insekten. Baumallee als Zufahrtsstraße Auf der Zufahrtsstraße zum Markt wurde eine Baumallee angelegt. „Bei der Planung des Nettos haben wir eng mit dem Planungsamt der Stadt Erfurt zusammengearbeitet und auf Wunsch der Behörde auch einen zweiten Eingang konzipiert“, sagt Stefan Wiesnet, Projektentwickler bei Ratisbona Handelsimmobilien. Für die Dauer der Bauarbeiten war der Markt in ein Zelt verlagert. So konnte eine Versorgungslücke während dieser Zeit vermieden werden. Vor anderthalb Wochen ist der Discounter in Vorbereitung der Neueröffnung dann in das neue Gebäude und damit an seinen alten Standort zurückgezogen. Zu diesem gehören auch 55 kostenfreie Stellplätze.