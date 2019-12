Schneeflocken als Helfer in der Not lässt Christiane Weidringer auf ihrer mobilen Bühne tanzen.

Neuer Seniorenbeirat nimmt Arbeit auf

Was ein Ziegenverkauf bei Schneetreiben mit dem Erfurter Seniorenbeirat verbindet, beantwortete die Weihnachtsfeier des Seniorenbeirates Erfurt. Diese bot nach Neuwahl, Konstituierung und Neubesetzung der Arbeitsgruppen den bisherigen und neuen Mitgliedern im Saal des Seniorenschutzbundes ein gemeinsames Treffen.

„Wir wollen diese Tradition fortführen“, begrüßte der neue Vorsitzende Roland Richter die Eingeladenen, einschließlich Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke im Outfit einer Weihnachtskatze. „Ich bin bekennender Weihnachts-Fan“, verriet sie lachend. Und besah sich interessiert eine Ausstellung zum Seniorenbeirat seit 1994 (25 Jahre). Diese zeigt, dass man in Erfurt gut miteinander alt werden könne. „Dieses Jahr hatten wir fast 50 Jubilare, die 100 Jahre und älter sind, 4 Prozent der Bevölkerung ist mittlerweile über 80 Jahre alt“, so die Bürgermeisterin. Beeindruckt habe sie ein Ehepaar, das seit 72 Jahre verbunden ist.

Der Seniorenbeirat ist eine aktive Interessenvertretung, vernetzt in Parteien und Vereinen, durch Gremiumsarbeit, bei Wohnungsgesellschaft und -genossenschaften. Ehrenmitglied im Seniorenbeirat bleibt Ingeburg Hornung, für sie wurde seitens der Volkssolidarität Doryt Pitz-Diefenbach berufen. Ein Dankeschön vom neuen Vorsitzenden Roland Richter sowie seinen Stellvertretern Irmgard Reinsch und Jürgen Luther erhielten die bisher verantwortlich Aktiven wie Gudrun Stübling, Elke Gertig und Eva Lindig.

Wiedergewählt, dankte auch Erfurts Seniorenbeauftragter Rolf-Dieter Tröbs für die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Seniorenbeirat, die durchaus nicht immer konfliktfrei verlief. Was er dabei schätzen gelernt habe, sei der Blick seitens „einer guten Opposition“.

Manch Gesicht war neu in der Runde, zwanglos kam man ins Gespräch, lernte sich kennen. Die zwei Dutzend Mitglieder nutzen die Weihnachtsfeier am Rande für erste terminliche und inhaltliche Absprachen zur Arbeitsgruppenbildung: Gesundheit und Pflege, Stadtentwicklung, Ortsteile. . . Gerade letztere sollen verstärkt werden. Auch gegen die Einsamkeit alleinlebender Senioren gibt es ein neues Projekt zusammen mit der Kirche zunächst am Berliner Platz.

Dass zwischendurch ein Schneesturm im Saal des Schutzbundes dominierte, ließ die Atmosphäre nicht erkalten. Harald Richter und Christiane Weidringers Figurentheater erwiesen dem „Schneeflöckchen“ eine liebevolle Referenz zum 150-jährige Bestehen des bekannten Schneeflöckchen-Liedes (1869). Da wird das Schlitten-Innere zur Armen-Behausung einer hungernden Familie, die ihre letzte Ziege verkaufen will. Die Schneeflocken agieren als Helfer in der Not auf Erden. Die Fürsorge um ein Schneemädchen bereichert das Leben eines alten Ehepaares. Und schließlich macht Christiane Weidringer im wandlungsfähigen Daunenmantel – und unter viel Beifall – samt ihrer mobilen Bühne „die Flocke“.