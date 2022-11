Casjen Carl ist Redakteur in Erfurt.

Kommentar Neuer Weg nicht nur für Mountainbike-Fans in Erfurt

Alle wollen die Natur genießen, doch Radfahrer und Wanderer kommen sich im Steiger in die Quere. Nun zeigt sich ein Ausweg – vielleicht auch für andere Konflikte.

Skateboard, Mountainbike oder Bouldern – wenn es um den Freizeitspaß der heutigen Jugend geht, kommt einem viel mehr als nur das Bolzen in den Sinn.

Obwohl das Stichwort passt. Die Bolzkäfige, die es an vielen Ecken der Stadt gibt, sind bestens und das bis in den Winter hinein genutzt. Und gut, dass sie vielerorts in den vergangenen Jahren entstanden. Auch wenn hie und da Anwohner schon wegen des möglichen Lärms moserten.

Seit zwei, drei Jahren sorgen nun die Mountainbiker für heftige Diskussionen. Sie fahren den Wald kaputt und arglose Wanderer um, so lautete der Vorwurf, der aber kaum von Fällen belegt ist. Den ersten Verbotsszenarien der Stadt folgte aber nun offensichtlich der Gedanke, dass man auch dieser Jugend-Sport-Kultur am besten einen Raum bietet, um Ärger aus der Welt zu räumen. Ein konstruktives Miteinander führt nun zu einer greifbaren Lösung – und die Radfahrer in das Tannenwäldchen.

Vielleicht hilft das auch künftig für ein gutes Miteinanders von Ämtern und Einwohnern. Der nächste Trendsport kommt bestimmt.





