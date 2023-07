Das Konzept eines neuen Erfurter Großevents sorgt weltweit für Medienwirbel. Zumindest in der neuen Kolumne von Stadtschreiberin Isabella Straub.

Ich lese, dass zahlreiche Unternehmen planen, Jobs an die künstliche Intelligenz ChatGPT auszulagern. Super Idee! Das wollen wir gleich mal ausprobieren. Ich frage also den allwissenden Chatbot, worüber ich in dieser Kolumne schreiben soll. Antwort: Da in Erfurt „das Außergewöhnliche auf das Lächerliche“ treffe, solle ich über das berühmte Erfurter Wurstrennen schreiben.

Soso. Das berühmte Erfurter Wurstrennen – wer kennt es nicht. Laut ChatGPT handelt es sich dabei um einen einzigartigen Laufwettbewerb, „bei dem Menschen in Bratwurst- und Bockwurst-Kostümen mit Energie und Anmut über die Strecke sprinten, während die Zuschauer sie mit begeistertem Jubel anfeuern. Ob als klassische Bratwurst, gewitzte Krakauer oder ausgefallene Currywurst – die Fantasie kennt keine Grenzen! TV-Sender aus aller Welt schicken ihre Reporter nach Erfurt, um live über das Wurstrennen zu berichten.“ Interessant. Ich frage, wer das letzte Wurstrennen gewonnen habe, und erfahre, dass es sich um Markus „Wurstblitz“ Müller handelt, der sich mit seinem „atemberaubenden Lauf und seinem unverkennbaren Krakauer-Kostüm“ gegen die starke Konkurrenz durchsetzte. Mit einer Siegerwurst in der Hand wurde er von der jubelnden Menge gefeiert.

Isabella Straub hat mit der KI ChatGPT dieses Bild erzeugt. Die Anweisung lautete:"People in sausage costume running through Erfurt". Foto: Isabella Straub/Chat GPT / Funke Medien Thüringen

Medienwirbelum das neue weltweite Event

Die Medien lobten die Stadt für ihre Originalität. Und nicht nur das: „Das Wurstrennen hat Erfurt auf die Weltkarte der unkonventionellen und unterhaltsamen Events gesetzt.“

Der Ehrgeiz packt mich. Jetzt will ich ChatGPT herausfordern. Was arbeitet Markus „Wurstblitz“ Müller? Antwort: Er ist Ingenieur. Wer sponsert das Wurstrennen? „Mehrere Firmen.“ Frage: Welche? Der Cursor blinkt lange. Dann: „Das lässt sich nicht beantworten, es sind jedes Jahr andere.“ Frage: Welche waren es das letzte Mal? Antwort: „Ich habe nur Daten bis 2021.“ Frage: Welche waren es 2020? Eine rot unterlegte Fehlermeldung poppt auf. Wer hat das Wurstrennen 2018 gewonnen? Fehlermeldung. Wer hat es erfunden? Ein Ächzen ertönt. Kommt das etwa aus meinem Computer? Welche Wurstsorte hat am häufigsten gewonnen? Krchchchchchch. Hat sich je ein Teilnehmer als Born-Senf verkleidet? Drr drr drr drr tschschsch drrrrrrrrrr… plopp.

Ich habe ChatGPT kaputt gemacht. Erzählen Sie’s bitte nicht weiter! Tipp für Erfurt Kultur: Wie wär’s mit einem Wurstrennen? Ich laufe als Wiener Würstel. Deal?