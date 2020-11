In Zusammenhang mit Covid 19 sind zwei weitere Personen in Erfurt verstorben.

23 Neuinfektionen in Erfurt

In Erfurt wurden am Dienstagmorgen insgesamt 1032 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, teilte die Stadtverwaltung mit. Das ist ein Anstieg von 23 innerhalb von 24 Stunden. Zwei weitere Covid-19-Erkrankte sind verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 82,7.

Wie am Vortag befinden sich 17 Personen in stationärer Behandlung. Die Zahl der als genesen Geltenden ist um zwölf auf 578 gestiegen. 16 Personen sind verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 438 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

Mehr Informationen finden Sie in unserem Corona-Blog