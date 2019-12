Neun gewagte Thesen zum Erfurter Wohnungsmarkt

Der Wohnungsmarkt ist auf eine schiefe Bahn geraten. Davon ist der Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) „Einheit“ überzeugt. Nur ein rasches Umdenken könne noch ein Chaos abwenden, finden die Vorstände Christian Büttner und Christian Gottschalk. Mit ihren neun Thesen wollen sie eine Diskussion anstoßen.

1) Erfurt wird bald wieder schrumpfen

Noch in der Vorwoche wiederholte Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) öffentlich das Mantra, nach dem Erfurt pro Jahr um 1500 Einwohner wächst. Doch die Zahlen stimmen nicht mehr: Im ersten Halbjahr hat Erfurt 411 Einwohner verloren und kann froh sein, wenn am Jahresende eine schwarze Null im Vergleich zum Vorjahr dasteht.

„Unsere Studien zeigen, dass Erfurt spätestens ab 2025 wieder erheblich schrumpfen wird“, sagt Büttner. Gründe seien der Mangel an gut bezahlten Arbeitsplätzen und die Abwanderung von Familien, die keine Baugrundstücke finden. Beides seien allerdings Faktoren, die sich noch zum Positiven wenden können, etwa durch hochwertige Gewerbeansiedlungen oder neue Familien-Baugrundstücke, wie sie in Schmira geplant sind.

2) Es wird zu viel gebaut

Trotz der gebremsten Dynamik fängt der Bauboom jetzt erst richtig an. Was zuletzt an Wohnungen entstand, ist nichts im Vergleich zu den rund 1100 Wohnungen pro Jahr, die für die nächsten Jahre geplant und beschlossen sind. Das Baugeschehen führe zu einem Überangebot und damit Leerstand.

Fast alle Projekte liegen in den Händen von Privatinvestoren. Im Gegensatz zur Kowo und den WBGs, die verantwortungsvoll wirtschaften würden, zähle für die Privaten die schnelle Rendite mehr als Qualität. Die Häuser würden daher als Schrottimmobilien enden. „Aber die Stadt ist so blind, dass sie das Spiel nicht durchschaut“, findet Büttner. „Wenn Grundstücke zum Höchstpreis verkauft werden, verkauft die Stadt ihre Seele.“ Da durch das Überangebot immerhin die Mieten sinken, werde die Stadt nichts gegen diese Entwicklung tun.

3) Die City wird zu stark verdichtet

Viele Projekte füllen die letzten Brachflächen in der Innenstadt. Das hält die Erfurter City nicht länger aus, meint Büttner. „Wir haben schon jetzt einen Verkehrsinfarkt“, sagt er. Auch die Lebensqualität leide unter der dichten Bebauung. Wenn es Neubau geben solle, dann am Stadtrand. Das sei auch das effektivste Mittel gegen die Segregation, die Zersplitterung in arme und reiche Wohnviertel.

4) Erfurt hat genügend Wohnungen

Stadtweit gebe es ausreichend Wohnraum. Die gefühlte Wohnungsnot resultiere eher aus gestiegenen Ansprüchen, die von Politik und Verwaltung befördert würden. „Inzwischen ist der Glaube verbreitet, jeder kann in einer Wohnung mit Domblick wohnen“, sagt Gottschalk. Laut Büttner würden neue Wohnungen, die mit 12 Euro pro Quadratmeter an den Start gingen, jetzt für 8,50 Euro angeboten.

5) Die Sozialwohnungsquoteist überflüssig

Stadträte und Verwaltung sind stolz auf die Sozialwohnungsquote: Bei größeren Vorhaben muss jede vierte Wohnung als Sozialwohnung gebaut werden. Doch die Maßnahme ist überflüssig, finden Büttner und Gottschalk. Eine Handvoll neuer Wohnungen in 1-A-Lage an Geringverdiener zu verteilen, schüre nur den Sozialneid. „Durch das baldige Überangebot werden die Mieten von selber sinken“, sagt Gottschalk.

6) Die Zahnklinik wird falsch genutzt

Wer der Segregation etwas entgegen setzen will, hätte nie dem Umbau der alten Zahnklinik an der Nordhäuser Straße zu einem Studentenwohnheim zustimmen dürfen. Denn wenn es um die soziale Durchmischung in Plattenbauvierteln geht, bildeten die Jungakademiker mit geringen Einkommen die wichtigste Gruppe. „Jetzt, wo es das Wohnheim gibt, ziehen sie aus den günstigen Plattenbauwohnungen aus“, sagt Christian Gottschalk.

7) Der Kowo-Deal war richtig

Unabhängig von der Schulbaufinanzierung war für die Kowo die geplante Einlage in die Stadtwerke das beste, was ihr hätte passieren können. „Das hätte die Kowo langfristig gesichert“, sagt Büttner. „Es hätten sich völlig neue Möglichkeiten ergeben, im Gefüge der gesamten Gruppe die städtischen Grundstücke vernünftig zu entwickeln, statt sie den Hyänen in den Rachen zu werfen.“

An der Diskussion störte die Vorstände vor allem, dass der Ruf der Stadtwerke im Wahlkampf in den Dreck gezogen worden sei. „Die selben Leute, die gegen die Kowo-Einlage waren, verlangen zugleich von den Stadtwerken den Bau einer dritten Schwimmhalle“, findet Gottschalk. Die Drohung von Mieterhöhungen sei gerade zu lächerlich gewesen. „Die Kowo hat bereits jede Möglichkeit zu Mieterhöhungen genutzt“, meint Gottschalk. „Nur hat niemand darüber gesprochen.“

8) Der Grundstücks-Deal ist falsch

Hingegen betrachten die Vorstände den Verkauf städtischer Grundstücke an die Kowo ohne den Stadtwerke-Deal als falsch. Nicht nur, weil jetzt eine Filetfläche an der Eichenstraße sogar an Private gehen soll. Sondern auch, weil sich durch den Verkauf der Ansatz einer Konzeptvergabe von Grundstücken, bei der vielleicht auch mal die WBGs mit nachhaltigen Modellen zum Zuge gekommen wären, erledigt hat: Die Stadt hat dann einfach keine Grundstücke mehr.

9) Eine Task Force muss her

Um die Probleme zu lösen, sind Politik und Verwaltung allein überfordert. Die Verwaltung sieht Büttner als „überzogenen Apparat, der nicht ansatzweise untereinander redet, sondern sich gegenseitig im Weg steht“. „Und die Stadträte üben ihre Verantwortung nicht aus, sondern verteilen sie weiter nach unten zu den Bürgerinitiativen“, fügt Christian Gottschalk hinzu. „Die Angst vor radikalen Minderheiten lähmt die Stadt.“ Der Weg des geringsten Widerstandes mache die Politik unglaubwürdig.

Die Vorstände regen für den Wohnungsmarkt eine Task Force an, die frei von Ideologien sein müsse. Experten der Kowo und der WBGs, der Stadtentwicklung sowie Ortsteilbürgermeister sollten die Probleme genau analysieren und eine Prioritätenliste von Maßnahmen erstellen, mit denen Fehlentwicklungen entgegen gewirkt werden könne.