Ein Rentner wurde in Erfurt übersehen und angefahren. (Symbolbild)

Erfurt. Ein Rentner wurde am Montagnachmittag in Erfurt von einem Auto erfasst und dabei leicht verletzt.

Nicht gesehen: 88-jähriger Fußgänger in Erfurt angefahren

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nicht gesehen: 88-jähriger Fußgänger in Erfurt angefahren

Ein 88-jähriger Rentner wurde am Montagnachmittag in der Vilniuser Straße in Erfurt von einem Auto erfasst und dabei leicht verletzt.

Wie die Polizei berichtete, wollte der Rentner hinter einem ausparkenden Auto vorbeilaufen, als er hierbei von dem 25-jährigen Autofahrer übersehen wurde. Der 88-Jährige musste in die Klinik gebracht werden.

Weitere Blaulichtmeldungen aus Erfurt:

Mit 143 km/h durch die Tempo-80-Zone

Einbrecher stehlen Tresor aus Erfurter Restaurant