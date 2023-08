Niederländisches Orchester gibt Konzert in Erfurter Severikirche

Das „Noordhollands Jeugdorkest“ besuchte auch schon Arnstadt. Auf den Spuren Bachs sind sie am Wochenende in Wechmar.

Erfurt. Jugendliche, die leidenschaftlich gern musizieren – sie sind zu erleben am Freitag, 1. September. In der Erfurter Severikirche tritt das Nordholländische Jugendorchester auf.

Das Noordhollands Jeugdorkest, also das Jugendorchester in der niederländischen Provinz Nordholland, wird am Freitag, 1. September, in der Severikirche auf dem Erfurter Domberg auftreten. Bereits im vergangenen Jahr weilten die 101 Musiker in Thüringen, damals traten sie unter anderem in der Weimarhalle auf.

Im Freien proben, das macht den Kopf frei. Foto: Joost Versteegh

Untergebracht sind sie für die acht Tage in der Jugendherberge Tambach-Dietharz, die sich immer mehr einen Namen bei Orchestern, Chören und Karnevalsvereinen gemacht hat – dank ihrer guten räumlichen Probenbedingungen. Kai Grün ist der Herbergsvater. Er stellte den Kontakt zu Pfarrer Michael Neudert her, schließlich haben die beiden schon öfter gemeinsam Konzerte im Gotteshaus abgehalten.

In der Severikirche werden am Freitag Schubert, Busoni, Rachmaninov und Saint-Saëns erklingen. Alle sämtlich gespielt von Jugendlichen. Das Noordhollands Jeugdorkest gehört zu den bedeutendsten Jugendorchestern in den Niederlanden.

Die jungen Musiker spielen in unterschiedlichen kleineren Orchestern. Einmal im Monat für jeweils einen Sonntag trifft sich dann das Noordhollands Jeugdorkest für die gemeinsame Gesamtprobe.

„Sie alle haben eine holländische Ruhe, da können wir uns noch was abgucken“, sagt Kai Grün lachend und berichtet, wie es derzeit in der Jugendherberge ist. „Wenn ich morgens reinkomme, ist es normalerweise still. Aber jetzt, da fiedelt es hier und dudelt es da. Musikalische Begleitung bei der Frühstücksvorbereitung, das hat was.“

Unter den Musikern sind auch Hannah und Barbara Klee. Die Schwestern spielen seit ihrem fünften Lebensjahr. „Durch die Musik kann man sich selbst sein“, meint die 18-jährige Hannah. „Die Vorfreude auf die Probe einmal im Monat beginnt schon eine Woche vorher. Und dann, in Heiloo, wird es immer richtig schön. Die Dynamik innerhalb des Orchesters passt einfach.“ Was wohl, so betonen die Mädels, auch an Dirigent Bas Pollard liegt. Seine ausgeglichene Art übertrage sich auf die Musiker, Druck werde nicht aufgebaut. „Am Ende passt alles und eine wunderbare Sinfonie ertönt“, sagt Hannah.

Dirigent Bas Pollard leitet sein Orchester mit stoischer Ruhe und Ausgeglichenheit – schwärmen die Musiker. Foto: Vincent Bouwer

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Der Erlös dieses Benefizkonzertes in der Severikirche geht an den Verein „Asante“, der sich für die Förderung von Schulkindern in Kenia einsetzt.

Noordhollands Jeugdorkest, Freitag, 1. September, 19.30 Uhr (ab 19 Uhr), Severikirche