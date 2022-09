Nießanfall führt in Erfurt zu 20.000 Euro Schaden - Radfahrer stürzt mit knapp drei Promille

Erfurt. Die Polizei beschäftigte in Erfurt am Dienstag mehrere Unfälle und Einbrüche. Der Polizeibericht.

Gleich zwei Mal in Imbisswagen eingebrochen

Innerhalb von vier Tagen suchten Einbrecher am Erfurter Wiesenhügel einen Imbisswagen gleich zweimal auf. Laut Polizei brachen in beiden Fällen die Unbekannten die Dachluke des Wagens auf und stiegen in den Imbiss. Dabei richteten sie Sachschaden von etwa 600 Euro an. Statt Bargeld wurden Softgetränke, Nudeln und Chilisoße im Wert von 30 Euro gestohlen.

Nießanfall führt zu Unfall

Der Nießeinfall eines 47-jährigen Mannes führte am Dienstagmorgen zu drei beschädigten Autos. In der Werner-Seelenbinder-Straße mussten zwei Autos an einer Kreuzung anhalten. Ein dahinterfahrender Autofahrer sei so von einem Nießanfall geplagt gewesen, dass er nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, hieß es von der Polizei Er fuhr gegen die wartenden Fahrzeuge und schob diese zusammen. Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Durch den Unfall wurde eine 61-jährige Renault-Fahrerin leicht verletzt und zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Betrunkene Radfahrer stürzen

Die Erfurter Polizei musste am Dienstag gleich zwei Verkehrsunfälle aufnehmen, bei denen Alkohol die Unfallursache war. In den Nachmittagsstunden wollte ein 40-jähriger Radfahrer eine Ampel im Bereich der Straße der Nationen überqueren. Aufgrund seiner Alkoholisierung von knapp drei Promille stürzte der Mann und verletzte sich dabei. Ähnlich erging es in den Abendstunden in Bischleben einem 72-jährigen Radfahrer. Er fuhr auf der Geratalstraße in Richtung Hochheim, stürzte im Bereich der ICE-Trasse und verletzte sich dabei leicht. Ein wenig später durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Einbruch in Wohnung

Diebe hatten es am Dienstag auf eine Wohnung in der Löbervorstadt abgesehen. Die Täter öffneten gewaltsam die Wohnungstür. Anschließend durchwühlten sie die gesamte Wohnung. Dabei fanden sie einen Tresor und öffneten auch diesen gewaltsam. Insgesamt erbeuteten die Einbrecher laut Polizei einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag und Schmuck. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte zahlreiche Spuren und nahm eine Strafanzeige auf.

Wertvolle Fahrräder gestohlen

Bei der Erfurter Polizei wurde am Dienstag der Diebstahl von zwei hochwertigen Fahrrädern zur Anzeige gebracht. In beiden Fällen schlugen die Diebe in den Kellern von Mehrfamilienhäusern zu. In der Tulpenstraße hatte ein Mann sein E-Bike in einem verschlossenen Fahrradraum abgestellt und zusätzlich mit einem Schloss an der Wand gesichert. Unbekannte ließen sich davon aber nicht abschrecken und stahlen das Rad samt Schloss. In der Ernst-Schneller-Straße brachen Diebe ein Kellerabteil auf und ließen ein Mountainbike der Marke Scott verschwinden. Die beiden Räder haben zusammen ein Wert von fast 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls.

