Nissan-Fahrerin überrollt 76-Jährige

Erfurt. Die 76-Jährige befand sich auf einem Parkplatz in Erfurt, als sie von einer Nissan-Fahrerin angefahren wurde. Nun wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermiitelt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag in der Weimarischen Straße von Erfurt. Wie die Polizei mitteilte, war eine 61-jährige Autofahrerin am Nachmittag über den Parkplatz einer Zoohandlung gefahren.

Als sie abbog, erfasste sie mit ihrem Nissan eine Seniorin, die sich vor einem Einkaufswagenunterstand aufhielt. Die 76-Jährige stürzte und wurde zum Teil überrollt. Mit schweren Verletzungen wurde die Frau in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen die Nissan-Fahrerin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.