Novum in Erfurt: Zum Angeln ins Theater

Erfurt. Der Tag der offenen Tür lockt ein für das Haus in Erfurt ungewohnt junges Publikum an. Für dieses wird allerdings auch viel Unterhaltsames geboten.

Mädchen und Jungen sitzen mit einfachen Stockangeln und holen eifrig silberne Fische oder auch mal eine alte Dose aus dem Wasser. Der Tag der offenen Tür im Theater Erfurt und der Feier zum 20-jährigen Bestehen am Samstag hielt also ganz außergewöhnliche und unterhaltsame Angebote bereit.

Kostproben der Sängerinnen und Sänger des Musiktheaters

Passend zur neuen Spielzeit unter dem Motto „Uferlos“ entführt das Haus im Brühl in die Welt des Wassers. Das war überall zu sehen, wenn man durch den großen Saal und natürlich über die eindrucksvoll tiefe Bühne schlenderte. Hunderte Erfurter und dabei auffällig viele Familien nutzten die Chance, sich in den Bereichen des Theaters umzuschauen, die sonst den Blicken verschlossen bleiben. Chöre und Solisten des Ensembles boten zwischendurch auch künstlerische Zwischenspiele – ganz nach Art des Hauses. Und wer noch eine Unterhaltung für den Abend suchte… der konnte vom Flohmarkt an der Garderobe sich eine DVD aussuchen.