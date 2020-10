Die Serie dieser Zeitung zu 30 Jahren deutscher Einheit und dabei den Beitrag vom vergangenen Freitag über die Nacht zum Tag der Einheit nahm der Erfurter Gunther Ruge zum Anlass, an ein weiteres Ereignis aus dem Oktober 1990 zu erinnern.

Unrühmliches Jubiläum am 7.Oktober

„Am Mittwoch jährt sich leider ein weiterer Jahrestag, den ich als Erfurter noch in ganz schlechter Erinnerung habe: der 7. Oktober. Während vor 30 Jahren der 41. Jahrestag der DDR praktisch gerade so verhindert wurde, nutzte ihn die NPD im Erfurter Kultur- und Freizeitzentrum am Moskauer Platz zum ersten gesamtdeutschen Parteitag“, schreibt Ruge.

Tatsächlich hatte die rechtsextreme Partei vor Gericht erwirkt, ihren Wiedervereinigungsparteitag durchzuführen, nachdem, wie die „Thüringer Allgemeine“ seinerzeit berichtete, „der Magistrat und das Kultur- und Freizeitzentrum vergeblich versucht hatten, die Vergabe rückgängig zu machen.“

So berichtete die Thüringer Allgemeine am 8.Oktober 1990 über die Proteste gegen den NPD-Parteitag. Foto: TA - Archiv

Die Fraktionen des Erfurter Stadtparlaments hatten danach zu Protestaktionen auf dem Wenigemarkt aufgerufen. Aber auch am Versammlungsort gab es Widerstand. Gunther Ruge war unter den Gegendemonstranten und machte das nebenstehende Foto. „Dies entstand am Nachmittag, als ,die mit den weißen Kapuzen’ als Ablenkungsmanöver die Veranstaltung zum Haupteingang verließen, um uns abzulenken, denn ,die braunen Parteibonzen' entfernten sich gleichzeitig durch den Hinterausgang vom Ort des Geschehens“, erinnert er sich.

Erfurter schafft es bis ans Podium und wird mit Prügel traktiert

Auch im Saal erlebten die Teilnehmer des Bundes-Parteitages einen Protest. Der Erfurter Klaus Fischer, so wurde berichtet, habe sich ans Podium durchgekämpft und gesagt: „Ich bin Erfurter, meine Eltern sind aus Schlesien, ich schäme mich für das, was sich hier versammelt hat.“ Ordner hätten ihn dann weggezogen und mit Prügel traktiert.

Rund 700 Einsatzkräfte vom Bundesgrenzschutz sowie von der Polizei aus Ost und West hatten an dem 7. Oktober den Versammlungsort abgeschirmt.