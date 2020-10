Nur das Gras muss noch wachsen

Man muss das Gelände vorher gesehen haben, um nachvollziehen zu können, wieviel Kraft und Kreativität zum Einsatz gekommen sein muss. Marina und Daniel Springer erinnern sich noch, dass sie auf dem verlassenen Gelände einer ehemaligen Betonfabrik erstmals Hand anlegten, um einen Dornenbusch herauszuschneiden. Und das Ziel erschien unerreichbar fern... Nicht einmal ein Jahr lang hat es letztendlich gedauert, um aus der Industrie-Ruine eine Traum-Landschaft zu machen. Der „Sauna-Hafen“ an der unteren Ausfahrt des Güterverkehrszentrums (GVZ) vor Hochstedt, bekommt derzeit seinen letzten Schliff, hat während einer Dankeschön- und Voreröffnungsfeier für das gesamte Unterstützungsteam seine Taufe bereits hinter sich, für die extra etwas Rollrasen ausgelegt wurde, um der Zeit vorzugreifen...

Der Corona-Sommer habe den beiden Inhabern dabei eigentlich in die Hände gespielt. Die durch die Bank aus der Region stammenden Handwerker konnten stets gut auf dem Gelände arbeiten. Und hielten zur Stange, als sich ihre Auftragslage besserte. Dem Virus sei außerdem zu verdanken, dass die Sauna-Landschaft jetzt mit außergewöhnlichen Holz-Dekorationen verkleidet ist. Denn ein Erfurter Bühnenbauer hatte wegen der Pandemie viel Zeit. Zeit, die er sonst nie hat, da er für gewöhnlich für zahlreiche Filmproduktionen verpflichtet ist, sogar für Hollywood. Aufträge, die durch den Corona-Stillstand weggebrochen sind. Seine Kreativitäts-Lücke hat er deswegen im Sauna-Hafen gefüllt.

Mehr als 1500 Tonnen wurden entsiegelt und entsorgt. Dafür wurden mit 4000 Tonnen Erde, Split und Steinen ein neues Gelände geformt. Mehr als 120.000 Schrauben, hat Daniel Springer überschlagen, wurden für die Holzverkleidungen gebraucht, 800 Quadratmeter Gipskarton, 1200 Quadratmeter OSB-Platten und 1200 Quadratmeter Dämmung. Die Felsen stammen aus Hohenfelden, das Holz aus Nohra, der letzte noch fehlende Container kam direkt von den Philippinen.

Jede Sauna hat ihren eigenen Stil, zu jeder Sauna gehört ein Bereich zum Relaxen. Foto: Hartmut Schwarz

Insgesamt zehn Container stehen auf dem Gelände verteilt – als solche längst nicht mehr erkenntlich. Und alle haben eine Geschichte, waren in den vergangenen 18 Jahren in der gesamten Welt unterwegs. Alle sechs Jahre, erklärt Daniel Springer, müssen die Container zum TÜV. Dann wird überprüft ob sie noch dicht sind, ob der Schließmechanismus funktioniert, ob es Roststellen gibt. Nach maximal drei Inspektionen sind sie meist verschlissen, werden, dort wo sie gerade stehen, ausgemustert – verschrottet oder verkauft. Die Container des Sauna-Hafens hatten ihre Reise in Leipzig und Hamburg beendet. Unterhalb des GVZ, vor Hochstedt, erfüllen sie jetzt eine Aufgabe, für die sie eigentlich nicht gemacht aber hervorragend geeignet sind.

Um Einschränkungen wegen der Corona-Auflagen sorgt man sich nicht. Denn auch das reguläre Konzept für den Sauna-Hafen würde diesen fast komplett entsprechen. In den zehn Sauna-Containern befinden sich immer nur kleine Gruppen zwischen 2 bis sechs Personen, die sich gegenseitig nicht begegnen – wenn sie nicht wollen.

Maximal 44 Besucherpassen in die Anlage

Jeder Bereich ist nicht nur thematisch gestaltet, sondern auch komplett abgeschirmt. In jedem Container gibt es neben der Sauna einen Relax- und einen Außen-Bereich. Es gibt für die Gäste eine „Erstversorgung“ mit Getränken und die Möglichkeit am Empfang eine Bestellung aufzugeben. Neben Erfrischungen sind warme Speisen im Angebot. Sind sie zubereitet können sie verpackt in Thermobehältern abgeholt werden. Insgesamt werden sich in der Anlage maximal 44 Besucher befinden. Wobei man auch auf Weitgereiste eingestellt ist, für die eigens vier Wohnmobil-Stellplätze gebaut wurde. Platz im Gelände gibt es im „Achtsamkeitstempel“ auch für ganz andere Angebote – für Yoga-Kurse, Meditationen und ähnliche Veranstaltungen, aber auch für Seminare, Tagungen, Betriebsfeiern und Familienfeste. Erstmals werde diese Gelegenheit am 7. Oktober genutzt - passenderweise für eine Veranstaltung der Thüringer Existenzgründer (ThEx). Auch die Hochstedter Fußballer haben sich bereits angekündigt...

Ein Swimmingpool markiert das Zentrum des Sauna-Hafens. Er kann bei Bedarf auch von den Besuchern des Achtsamkeitstempels (r.) genutzt werden. Foto: Hartmut Schwarz

Der Winter wird unsere Hauptsaison“, weiß Marina Springer, was zahlreiche bereits vorliegende Online-Buchungen beweisen. Gebucht werden können die Sauna-Oasen für jeweils fünf Stunden – ab wann und wie lange sie in dieser Zeit genutzt werden, ist den Besuchern überlassen. Ab 1. November werden die ersten Besucher erwartet, am Freitag, 16. Oktober, wird von 14 bis 18 Uhr zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Dann können diese sich auf die Suche nach den Resten des alten Betonwerkes begeben, das an einigen Stellen ganz bewusst noch erkennbar ist... Dass auch das Schwimmbecken in der Mitte der Anlage dazu gehört, werden die wenigsten erkennen. Die zentrale Betonkonstruktion, in der einst die Split- und Sandkörnungen für den Beton abgekippt wurden, erfüllt so ebenfalls, wie die Container, eine Aufgabe für die sie eigentlich nicht konstruiert war...

www.saunahafen.de