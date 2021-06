Offene Haftbefehle, Drogen & gestohlene Fahrräder - Fremder Mann liegt in Erfurter Wohnung - Müllbeutel in Flammen

Erfurt Das sind die Meldungen der Polizei für Erfurt.

In der Nacht auf Donnerstag haben Polizeibeamte in der Schlachthofstraße drei Personen kontrolliert. Laut Polizeiangabe kam den Beamten das Trio verdächtig vor und sie sollten den richtigen Riecher behalten.

Die 26-jährige Frau hatte über 20 Gramm Marihuana einstecken, welche sie den Beamten übergab. Bei der Recherche stellte sich heraus, dass gegen sie und einen ihrer Begleiter ein Haftbefehl vorlag. Die gut 150 Euro konnte die Frau bezahlen. Ihr Kompagnon sollte knapp 4.000 Euro berappen.

Da er das Geld nicht aufbringen konnte, wird der 37-Jährige heute in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die hochwertigen Fahrräder des Trios wurden zudem sichergestellt, da sie keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnten. Die Ermittlungen dazu dauern noch an.

Fremder Mann liegt in Wohnung

Seinen Augen traute gestern früh ein Mieter in der Mainzer Straße kaum. Als er seine Wohnung betrat, lag dort ein fremder Mann. Der 21-Jährige informierte die Polizei.

Bei der Durchsuchung des 17-Jährigen fanden die Polizisten Reste von Betäubungsmitteln sowie persönliche Dokumente von anderen Personen. Vermutlich war der Jugendliche mit einem Zweitschlüssel in die Wohnung gelangt. Die Ermittlungen dazu sind noch nicht abgeschlossen. Die Polizei fertigte mehrere Anzeigen.

Müllbeutel in Flammen

Glücklicherweise ist am Mittwochabend der Brand eines Müllbeutels schnell entdeckt worden. Gegen 22.00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über starken Qualm in der Tungerstraße in Erfurt informiert.

Es stellte sich heraus, dass eine weggeworfene Zigarettenkippe einen Müllbeutel in Brand gesetzt hatte. Das Feuer konnte gelöscht werden. Zu Schaden kam glücklicherweise niemand. Eine Evakuierung des Mehrfamilienhauses war nicht erforderlich.

Auto zerkratzt

In der Melchendorfer Straße in Erfurt hat gestern Abend ein Autofahrer seinen zerkratzten PKW festgestellt. Laut Polizeiangaben hatten sich Unbekannte an dem parkenden Auto zu schaffen gemacht, während der Mann in dem Einkaufsmarkt war.

Der Lack des Fahrzeuges wurde beschädigt. Wer für die Sachbeschädigung verantwortlich ist, kann noch nicht gesagt werden.