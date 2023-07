Open Air und Fahrrad-Disco: Die Top 3 für Erfurt am Wochenende

Erfurt. Erfurt testet derzeit neue Locations und Festivals. An diesem Wochenende kann sich nicht nur das Maislabyrinth von einer eher ungewohnten Seite präsentieren.

Die Sommertage sind in Erfurt vor allem musikalisch geprägt. Viele neue Festivalformate werden in diesem Jahr getestet und erproben altbekannte Locations auf neue Art und Weise. Neben Musikveranstaltungen wird am Wochenende aber auch Literatur geboten.

Auszüge aus alten Tagebüchern

Mit dem Diary Slam geht es für das Haus Dacheröden auch in diesem Jahr wieder in einen der schönsten und schrägsten Abende des Jahres. Am Freitag, dem 21. Juli, ab 19.30 Uhr stellen sich mutige Männer und Frauen beim Diary Slam dem erwartungsfrohen Publikum. Jeder Lesende hat bis zu zehn Minuten Zeit, um seinen Text vorzulesen. Das Publikum entscheidet dann, welche Tagebuchschreiber es aus der Vorrunde bis ins Finale schaffen.

Open Air an zwei Tagen und zwei Orten

Das „Schöne Aussicht“-Open-Air lädt am Freitag und Samstag zum Tanzen ein. Am 21. Juli ab 18 Uhr ist das Maislabyrinth die Location, in der die Erfurter bei freiem Eintritt ins Wochenende starten können.

Am 22. Juli geht das Tanzfestival auf der Ost-Terrasse des Petersberg weiter. Ebenfalls ab 18 Uhr soll der Biergarten zur Tanzfläche werden.

Fahrradfahren mit Musik

Wer gern Fahrrad fahren und dabei Musik erleben will, kann beides gleichzeitig beim zweiten Rad Rave. Am Sonntag, dem 23. Juli, von 14 Uhr bis 22 Uhr haben das Erfurter Netzwerk für kulturelles Leben e.V., Kalif Storch und die Don’t-Panic-Gruppe vier DJs an drei Orten in der Stadt für ein breites Publikum in petto. Treffpunkt für die Tour, die von der Critical Mess Erfurt begleitet wird, ist die Defensionskaserne auf dem Erfurter Petersberg.