Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oper in Bonn mit Stil aus Erfurt

Mit „Cavalleria Rusticana“ (Pietro Mascagni) und „Der ­Bajazzo“ (Ruggero Leoncavallo) feiern an diesem Samstag, 9. November, am Theater Bonn gleich zwei italienische Opern an einem Abend ihre Premiere – unter der ­Regie von Erfurts ­Generalintendant Guy Montavon und im Bühnenbild von Theater Erfurts Ausstattungsleiter Hank Irwin Kittel. Die musikalische Leitung hat Will Humburg.

Beide Stücke gehören zu den beliebtesten des Opernrepertoires und werden aufgrund ähnlicher Thematik und ähnlichen musikalischen Ansätzen oft zusammen aufgeführt. Die Bonner Inszenierung ist eine Kooperation mit dem Theater Erfurt und steht dort in der Spielzeit 2021/22 auf dem ­Programm. Zuvor wird sie im kommenden Sommer noch an der Oper in Seattle/USA gezeigt.

Für Erfurts Generalintendant Guy Montavon ist das Theater in Bonn bereits ein gut bekanntes Terrain, denn von 1992 bis ins Jahr 1995 war er dort Oberspielleiter und stellvertretender Operndirektor. Auch der Bühnenbildner Hank Irwin Kittel war in den vergangenen Jahren gleich mehrfach in Bonn engagiert.