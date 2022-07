Orgelkonzert im Erfurter Dom

Das Triangelportal am Dom zu Erfurt wurde mit Spendengelder saniert.

Erfurt. Im Rahmen der 28. Internationalen Orgelkonzerte wird in den Erfurter Dom St. Marien eingeladen.

Im Rahmen der 28. Internationale Orgelkonzerte wird heute wieder in den Dom St. Marien eingeladen. Um 19.30 Uhr beginnt hier ein Konzert mit dem Solisten Ulfert Smidt aus Hannover. Es erklingen Werke von César Franck, „Grand Choeur Es-dur“, „Prélude, Fugue et Variation“ und „Prélude, Choral et Fugue“.

Letzteres Werk wurde 1884 für Klavier komponiert und Ulfert Smidt hat es für die Orgel transkribiert. Ulfert Smid war Stipendiat der deutschen Studienstiftung. Seit 1996 ist er als Organist der Marktkirche Hannover und als künstlerischer Leiter der internationalen Orgelkonzerte tätig.

Das Konzert dauert knapp eine Stunde, es ist keine Anmeldung erforderlich. Der Eintritt ist frei, stattdessen gibt es eine Kollekte am Ausgang zur Deckung der Kosten.