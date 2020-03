Ostern 1945: Ein Irrtum kostete hunderte Leben

75 Jahre nach Kriegsende sind sie in Erfurt noch da - die Narben, die der Luftkrieg im Stadtbild hinterlassen hat. Über 7000 Gebäude im Stadtkern wurden beschädigt oder zerstört, darunter berühmte historische Bauten wie das Augustinerkloster oder die Barfüßerkirche. Eine Vielzahl dieser Spuren haben die Autoren in einem kürzlich erschienen Buch zu den Zerstörungen durch den Zweiten Weltkrieg zusammengetragen.

Infolge alliierter Luftangriffe haben in Erfurt zwischen 1940 und 1945 über 1500 Menschen ihr Leben verloren. Besonders verheerend waren die Angriffe am 30. und 31. März 1945 – dem letzten Osterwochenende des Krieges. Am Karfreitag griffen 43 britische Mosquito-Nachtbomber aus Südostengland kommend, wenige Minuten vor Mitternacht die Stadt an. Innerhalb von 18 Minuten stand die Stadtmitte und die Gegend um den Stadtpark in Flammen. Teile des Bahnhofs, der Kaffeetrichter, die Schillerschule und die Gaststätte am Hopfenberg wurden – neben einer Vielzahl weiterer Gebäude – schwer getroffen und teilweise zerstört.

Auch eine große Anzahl der Fenster des Doms fielen den Druckwellen zum Opfer, wobei die kostbaren Originale aus dem 14. Jahrhundert seit längerem an einem sicheren Ort verwahrt wurden. Dennoch, 125 Menschen starben in dieser Nacht. Im Tagebuch einer der beteiligten Bombereinheiten wurde nüchtern vermerkt: „Gute Angriffe auf Erfurt, mit großen Explosionen und Rauchsäulen.“

Es war einer der schwersten Angriffe auf die Stadt während des gesamten Zweiten Weltkriegs. Und nur wenige Stunden nach den Karfreitagsschrecken sollte Erfurt erneut Ziel eines Luftangriffes werden. Am Ostersamstag, kurz vor 10 Uhr vormittags, entluden insgesamt 25 amerikanische B-17 Bomber ihre tödliche Last. Die Wucht der Detonationen traf erneut die Stadtmitte und den Erfurter Süden. Neben etwa 170 betroffenen Gebäuden wurden die Thomaskirche, das Haus Dacheröden am Anger, der Bahnhof aber auch die Kreisleitung der NSDAP in der Schillerstraße stark in Mitleidenschaft gezogen.

Die Fotomontage legt eine historische über eine aktuelle Aufnahme und zeigt die Thomaskirche. Foto: Jens Garthoff und Anja Buresch-Hamann

Doch wurden die nahezu einhundert Menschen, die im Bombenhagel den Tod fanden, Opfer eines Irrtums. Denn amerikanische Unterlagen belegen, dass am 31. März 1945 nicht Erfurt, sondern Gotha das Ziel der Bomber war. Die für die Zielmarkierung verantwortlichen amerikanischen Flugzeugbesatzungen hatten aufgrund einer dichten Wolkendecke schlicht die Stadt verwechselt. Ein für die Stadt Erfurt verheerender Irrtum, der seine Ursachen auch in den damals genutzten Flugzeugen und deren Besatzungen hatte.

Denn die Luftangriffe von vor über 75 Jahren waren sicherlich vieles – präzise und möglichst schonend gegen die Zivilbevölkerung oder schützenswerte Kulturgüter konnten sie angesichts der vorhanden Technik und der ungenügenden Ausbildung der teils sehr jungen Flugzeugbesatzungen nicht sein. Ein Umstand der in vielen äußerst emotional geführten Debatten häufig vergessen wird und zur damaligen Zeit sicher nicht die Hauptsorge der Erfurterinnen und Erfurter war, die vor allem um ihr Überleben kämpften.

Der NSDAP Kreisleiter Franz Theine verkündete noch am 3. April in der Thüringer Gauzeitung großspurig, dass man angesichts der herannahenden Feinde unbeugsam bleiben werde. Selber kämpfen wollte Theine hingegen nicht. Kurz vor Ankunft der Amerikaner am 10. April hatte er sich rechtzeitig abgesetzt. Geblieben sind die Narben des Osterdoppelangriffs. Noch heute trägt der Turm der Thomaskirche gut sichtbare Schäden und der Nachbau des Kaffeetrichters will so gar nicht in die Gründerzeitarchitektur der Schillerstraβe passen.

Der Bombardierung von deutschen Städten im Zweiten Weltkrieg wird auch in diesem Jahr vielerorts gedacht. Auch wenn Erfurt im Vergleich zu anderen Städten noch glimpflich davon gekommen ist, steht das Gedenken an die Opfer und die Erinnerung an die bis heute verbliebenden Spuren im Stadtbild der thüringischen Landeshauptstadt auch für die Mahnung an Krieg, Gewalt und Verbrechen – im Herzen Europas und weltweit – und erinnert uns daran, dass Frieden, Freiheit und damit Wohlstand keine Selbstverständlichkeit sind.