Familie Naue lädt für Ostersonntag zum Mühlenfest in die Heiligen Mühle Erfurt.

Osterspektakel für die ganze Familie in der Erfurter Heiligen Mühle

Erfurt. Am Ostersonntag öffnet das Denkmal im Norden Erfurts mit Angeboten für Jung und Alt. Für Kinder gibt es eine besondere Neuerung.

Wer noch nicht so recht weiß, wohin der Osterausflug gehen soll, kann sich die Heiligen Mühle in Ilversgehofen vormerken. Dort beginnt am Ostersonntag, 10 Uhr, das traditionelle Mühlenfest.

Familie Naue, die Eigentümer der Mühle, locken mit einem umfangreichen Programm. So sind für die Kleinsten Osterüberraschungen und eine Malecke geplant. Erstmals können die Kinder Wasser aus dem Mühlenbrunnen schöpfen. Technisch Interessierte können an einer der stündlichen Führungen durch die Perlgraupenmühle mit den Gerätschaften aus dem 19. Jahrhundert teilnehmen. Es gibt verschiedene Handwerksarten zu besichtigen. Auch die Stadtteilgeschichte von Ilversgehofen, die Heizungsbauausstellung, hat geöffnet.

Live-Musik gibt es von Saxophonist Andreas Kleinsteuber. Für Bewirtung in dem historischen Vierseitenhof ist ebenso gesorgt.

Osterfest in der Heiligen Mühle, 9. April, ab 10 Uhr, Mittelhäuser Straße 16