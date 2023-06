Paar aus Erfurt im Garten, während ein Unbekannter in ihr Haus einbricht

Ein Einbruch am helllichten Tag, überschattete das Garten-Wochenende eines Paares in Erfurt. (Symbolbild)

Erfurt. Es müssen nur weniger Meter zwischen einem Paar aus Erfurt und einen Einbrecher gelegen haben, als dieser in ihr Haus einbrach.

Während ein Ehepaar am Wochenende das schöne Wetter im Garten nutzte, schlug ein Einbrecher in ihrem Haus zu.

Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die Erfurter am Samstagnachmittag in ihren Garten auf der Gebäuderückseite begeben. Erst am Abend kehrten sie in ihr Haus zurück. Dabei mussten sie feststellen, dass in der Zwischenzeit ein Dieb in ihr Haus eingebrochen war.

Der Unbekannte hatte im Flur die beiden Geldbörsen des Paars gestohlen. Die Kriminalpolizei kam am Tatort zum Einsatz und führt die weiteren Ermittlungen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

