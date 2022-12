Panne bei der Kleideraktion von Rot-Weiß Erfurt

Erfurt. Während der RWE-Sammelaktion für Winterkleidung kam es zu einer Panne. Die Kasse am Stadion war irrtümlich vorzeitig geschlossen.

Der FC Rot-Weiß Erfurt sammelt in dieser Woche wärmende Winterbekleidung bei seinen Fans, um sie der Erfurter Tafel zur Verfügung zu stellen. Das hat bislang gut funktioniert. Gestern aber nicht.

Als am Nachmittag nach 15 Uhr Fans ihre Kleidung an der Kasse West 2 wie vereinbart abgeben wollten, war diese geschlossen. Was verständlicherweise ärgerliche Reaktionen zur Folge hatte. Kurzerhand wurden die Kleidungsstücke nach Absprache hinter dem Kassenhaus deponiert und dort später abgeholt.

RWE-Geschäftsstellenleiter Daniel Winge ist der Patzer sehr unangenehm. Kurzfristig habe man die Kasse West 2 wegen einer anderen Veranstaltung nur bis 15 Uhr geöffnet. Leider sei diese Information im Vorfeld irgendwie untergegangen. Winge bittet um Entschuldigung für den Fauxpas. Man würde sich beim Klub aber freuen, wenn die Fans weiter ihre Kleidung zu ebenjener Kasse bringen.

Sie ist an diesem Mittwoch und am Donnerstag jeweils in der Zeit von 16 bis 19 Uhr geöffnet, heißt es. Die wärmenden Kleidungsstücke will RWE-Cheftrainer Fabian Gerber am Freitagmorgen an Andrea Kranhold, Chefin der Erfurter Tafel, übergeben, die sie gleich im Laufe des Tages an die Bedürftigen ausreichen möchte.